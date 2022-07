L’Ajuntament de Sabadell té previstes diverses intervencions a la Gran Via per reparacions puntuals de la calçada. Durant el que queda de juliol i agost, hi haurà afectacions als carrers de Batllevell, Brujas, Marquès de Comillas i a l’avinguda de l’Alcalde Moix. Els treballs s’engeguen a les 8 del matí i finalitzaran al voltant de les 7 de la tarda.

A l’agost començaran els treballs de renovació de la calçada a la cruïlla entre l’avinguda de l’Alcalde Moix i el passeig de Sant Bernat. Aquestes obres també comportaran afectacions al trànsit a la plaça d’Espanya i al carrer de Vallirana.

D’altra banda, a partir d’avui dijous, dia 28, es preveuen diverses actuacions per reparar el paviment de la calçada a gairebé tots els ponts de la Gran Via. Aquests treballs també comportaran algunes afectacions. Aquestes reparacions s’emmarquen dins l’estratègia Fem Barri, per tal que les millores a l’espai públic arribin a tot Sabadell.