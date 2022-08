Segona setmana: primer amistós davant el Prat

El Centre d’Esports Sabadell va iniciar, ahir dilluns a la tarda, la segona setmana de la pretemporada a l’Olímpia. Després d’una primera tongada amb tres dobles sessions, i amb entrenament-partit, a porta tancada, per cloure la primera setmana d’entrenaments, el conjunt de Gabri Garcia tindrà el primer ‘test’ de pretemporada aquest dimecres a l’Estadi Josep Molins davant el Prat (19 h).

Un primer amistós que servirà per començar a veure quin serà el segell del tàndem Gabri-Miki, així com les diverses incorporacions que han aterrat a la Nova Creu Alta en els darrers dies.Ara com ara, la primera plantilla compta amb dotze incorporacions, la darrera, Adán Gurdiel, anunciada el passat dissabte, per al carril dret de l’atac arlequinat, que s’afegeixen als quatre jugadors de la passada temporada –César Morgado, Guillem Molina, David Astals i Sergi Altimira–, a més dels jugadors del filial i el juvenil arlequinat. Amb la porteria coberta, la direcció esportiva encapçalada per Gerard Escoda treballa per acabar de completar una plantilla, que a molt estirar queden per conèixer “quatre o cinc fitxatges”, tal com va anunciar Escoda la setmana passada.

Es busca un central

La prioritat se centra en la contractació d’un quart central, sempre que el tercer acabi essent finalment Eric Monjonell, del Girona FC, i un davanter, com a mínim. Entre les intencions de Gabri Garcia, el sistema 3-5-2 podria ser una de les possibilitats que utilitzi l’equip al llarg de la temporada.

Amb la porteria coberta, el lateral esquerre i el mig del camp, amb l’arribada d’Armando Corbalán, queda per acabar de resoldre qui acompanyarà Gurdiel al lateral dret –Navarro, Vargas o un tercer–, així com qui farà competència al tàndem Dieste-Delgado, si es té en compte que l’arribada de Max Svensson està en ‘stand by’, des de fa un parell de setmanes. Paral·lelament a la parcel·la esportiva, aquest dimarts a la Nova Creu Alta el Consell Administratiu del Centre d’Esports ha convocat una Junta General Extraordinària, a les 18 hores, (en primera convocatòria) per aprovar un augment del capital social per un import màxim fins a 3.150.000 euros, mitjançant l’emissió de 10.500.000 noves accions, iguals, indivisibles i acumulables, de 0,30 cèntims de valor nominal cadascuna. L’import haurà de fer-se amb aportacions dineràries amb la subscripció de les accions.

Aquest pas pretén aconseguir una entrada de diners per millorar els ingressos de la temporada 22/23 i podria tenir una influència directa en les noves incorporacions a la plantilla.

La idea d’aquest augment del capital social és involucrar també el teixit empresarial de la ciutat i no es descarta demanar la participació dels socis com una part fonamental de la societat arlequinada.