“Els límits de temperatura poden afectar el comerç”

A favor de l’estalvi energètic. En contra d’una regulació que consideren “excessiva”. El paquet de mesures per a l’estalvi energètic del govern central s’ha aprovat entre la polèmica dels comerciants i hostalers de Sabadell, que veuen “un perill” aquestes mesures per al seu negoci. El decret publicat dimarts dona una finestra fins al pròxim 9 d’agost, perquè els establiments s’adaptin a les mesures que han entrat en vigor, fins a l’1 de novembre del 2023.

No és una norma exclusiva per a establiments comercials, també edificis públics, transports, hotels i centres culturals l’hauran d’adoptar. Les obligacions més importants que recull la norma són limitar a 27 graus l’ús de l’aire condicionat a l’estiu i a 19 graus la calefacció a l’hivern. “Farà menys confortable l’estada als establiments. I això pot repercutir sobre les nostres vendes”, coincideixen els comerciants entrevistats.

En aquest sentit, Eva Fernàndez, presidenta de Sabadell Comerç Centre, considera que “limitar a 27 graus és pràcticament una temperatura ambient, per alguns sectors és inviable”. Una opinió compartida amb Miguel Tello, president de Ca n’Oriac Comerç, que creu que és una mesura “excessiva” i que “els valors fixats no són confortables en el comerç”. D’altra banda, Montse Navarro, des de l’Eix Comerç Creu, apunta que el sector de la moda es pot veure perjudicat per aquesta limitació, que farà més incòmoda l’experiència de compra. Unes reflexions amb les quals coincideixen petits i mitjans empresaris del sector.

Per a vigilar el compliment dels límits de temperatura a l’interior dels negocis, seran els autònoms -del comerç i de l’hostaleria, principalment- els que hagin d’instal·lar un termòmetre que certifiqui que el seu local compleix a cada moment amb els límits imposats per la norma. A això s’afegeix que caldrà instal·lar tancaments automàtics de les portes d’accés als locals amb aclimatació perquè no suposi un malbaratament d’energia. S’haurà d’aplicar abans del 30 de setembre.

“Està bé evitar la despesa energètica, l’adaptació serà fàcil sempre que el local tingui una porta per a poder tancar-la”, considera Tello. El president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra, Josep Maria Porta, assegura que seguiran la normativa: “La majoria de comerços tenen portes automàtiques”. D’altra banda, els locals hauran d’apagar els llums dels aparadors a les 22 h, també la il·luminació d’edificis públics, i preveu multes davant dels incompliments. En aquest sentit, els comerciants també hi veuen un inconvenient. “La llum als aparadors ens fan més visibles”, apunta Montse Navarro.

Mesures adaptades

L’opinió unànime és que cal adaptar les mesures a les característiques de cada establiment i territori. “Totalment d’acord amb la necessitat de reduir el consum energètic, però no veiem gens clar que les mesures siguin tan generalistes. Cada sector té les seves particularitats”, considera Xavier Oliver, president de PIMEComerç Vallès. Tampoc la situació serà fàcil per als treballadors de l’hostaleria: “Treballar amunt i avall a un restaurant a 27 graus serà molt dur”, apunta Eva Fernàndez. O als forns de pa, amb les màquines treballant i generant més calor. Creuen que la mesura s’ha d’adaptar a cada sector.

Els hospitals, els centres educatius i les perruqueries quedaran fora d’aquesta obligació, segons matisa el govern espanyol. Tampoc a l’interior del transport públic, tot i que sí a aeroports i estacions ferroviàries ni als recintes que “justifiquin” tenir unes condicions ambientals concretes.