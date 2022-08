L’escassetat de gel arriba als bars i restaurants de Sabadell

Qui diu que no a una cerveseta fresqueta i unes bones tapes quan ja cau el sol a la terrassa d’un bar de Sabadell. El sector hostaler de la ciutat preveu mantenir o incrementar els seus ingressos durant el mes d’agost: sis de cada deu bars i restaurants preveuen fer caixa aquest mes, segons desvela una enquesta elaborada pel Diari.

“Qui no marxa de vacances, aprofita per gaudir de la ciutat”, explica Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. El 37,2% dels hostalers espera mantenir la facturació habitual, mentre que un 21% preveu fer l’agost. Però amb una dificultat: ara costa més trobar glaçons per refredar les diferents copes.

Sense glaçons de gel

Fa setmanes que als hostalers els costa rebre glaçons de gel. Cinc de cada deu enquestats expliquen que ja no el reben directament i l’han d’anar a buscar a supermercats, benzineres i altres establiments. A més calor, més consum de gel. Els proveïdors, fins ara, ja preveien aquest increment de la demanda i produïen grans quantitats de gel, l’estoc es guardava a congeladors industrials i el servei “era molt més ràpid”, afirma Roca.

Amb l’increment del preu de l’electricitat, les empreses van al dia: els magatzems de gel produeixen segons demanda. “Hem optat per fabricar-nos nosaltres mateixos el gel, però no tenim capacitat suficient”, explica Cristina Rocafull, cambrera d’un bar de Ca n’Oriac. Ha estat l’opció a la qual han recorregut la majoria dels afectats. “Ara més clients ens demanen cafè amb gel, però hem de dir que no”, expressa l’Antonio, des d’un bar dels Merinals.

De fet, grans supermercats ja han limitat la compra de bosses de gel a un màxim de cinc unitats per evitar desproveïments. Des del Gremi d’Hostaleria expliquen que aquesta situació “no és greu” perquè hi ha alternatives, però admeten que el gel és “imprescindible” a establiments com bars de copes. “Els que en gasten més, van acumulant gel i l’emmagatzemen”, explica el president del Gremi.

Bones expectatives

La Covid ha suposat un cop dur pel sector a Sabadell. Un impacte que encara arrossega el 65% dels bars i restaurants. El 35% restant ja registra millors xifres de negoci que l’any 2019. I, en la majoria d’aquests casos, els ingressos s’han disparat entre un 10% i un 30%. “La gent vol gaudir dels bars, la pandèmia no ha fet canviar aquests hàbits”, expressa Rafi, que regenta un bar-restaurant al barri de Gràcia.

I les previsions generals són optimistes: la majoria dels enquestats considera que l’estiu i la Festa Major de Sabadell suposaran un impuls per al sector, segons les previsions. De fet, quatre de cada deu establiments fan més caixa durant la festa de Sabadell, especialment els que es troben a prop de les activitats.