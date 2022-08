La Torre d’en Feu: un edifici amb molta història

La majoria dels sabadellencs el coneixen com a Castell de Can Feu. No obstant això, l’hauríem d’anomenar Torre d’en Feu, “és el nom més precís”, explica president de l’Associació Cultural Can Feu, el sabadellenc Aleix González. Ho fa davant una 20a de persones preparades per la visita guiada i gratuïta que acaba de començar.

Aquesta iniciativa de l’Associació busca reivindicar l’espai i exigir-ne un ús digne. “Hem proposat reformes integrals com fer un restaurant al celler o una zona de coworking, però l’Ajuntament s’hi nega i prefereix fer una escola privada”, argumenta l’Aleix tot just a l’inici del recorregut.

Descobrint la Torre

La visita de l’edifici, tot i ser exterior, és molt completa. Des de l’Associació s’han esforçat molt per explicar de la forma més precisa tota la història de la finca. Des dels primers assentaments romans fins als intents d’un dels seus propietaris més importants, Josep Nicolau d’Olzina, de convertir l’espai en un enorme mausoleu per a la seva família. Tot acompanyat de fotografies i documents escanejats de l’època.

Ciutadans encuriosits

La Torre d’en Feu o Castell de Can Feu és una construcció vistosa. Quasi tots els habitants de la ciutat saben on és. Tot i això, no tothom en sap la història o l’ha vist de prop. “Vaig veure que feien la visita guiada i em va semblar interessant saber una mica més de Can Feu, és un patrimoni de la ciutat i reformar-lo donaria més prestigi a Sabadell”, ha expressat Armand Blanco, un dels visitants.

Una de les coses en què més s’han fixat els visitats és el mal estat de la infraestructura, “Cal buscar-li una utilitat i arreglar-lo completament perquè cada cop està més deteriorat, però com tot són diners”, ha argumentat Jordi.

La descoberta també és útil per aquells nouvinguts a la ciutat, “Fa dos anys que vam venir a viure a Sabadell i volem saber més de la seva història, és una pena veure el castell tan abandonat quan es podria dedicar a activitats culturals”, ha comentat Roser Sala, qui ha visitat l’edifici per primer cop.

Des de l’Associació asseguren que continuaran pressionant a l’Ajuntament per aconseguir millores a la finca. “És un emblema de Sabadell i no podem permetre que continuï caient a trossos”. Per ampliar el coneixement de la Torre d’en Feu han elaborat un documental, un recull fotogràfic i preparen un llibre sobre el seu llegat heràldic, que veurà la llum aquest desembre.