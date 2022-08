Setmana clau per a l’arribada d’Eric Monjonell i Manu Nieto

El Centre d’Esports Sabadell no esgotarà totes les fitxes –tres sèniors i tres sub-23– fins als darrers dies del mercat d’estiu, però sí que espera poder comptar amb Eric Monjonell a finals d’aquesta setmana, sempre que el tècnic del Girona FC, Míchel Sánchez no compti amb ell per al retorn a la Primera Divisió del conjunt gironí. L’acord amb el jugador està tancat i des de la direcció esportiva arlequinada es confia tenir al jove Monju, abans de l’inici de la Primera Divisió: “El veuen com un cinquè o sisè central. Em consta que el jugador vol venir aquí i és la nostra primera opció”, va reconèixer el reusenc.

En el cas que finalment Monju no arribi cedit, Escoda i Milà ja tenen altres opcions sobre la taula per cobrir la posició de central, avui amb només dos centrals –Molina i Suárez–. El perfil seria el mateix: un jugador sub-23 amb experiència al futbol professional. Pel que fa al carril dret, una de les poques posicions que ara com ara encara no està doblada – l’únic inquilí és Adán Gurdiel–, caldrà veure què acaba passant amb Marc Navarro, qui continua a prova sota les ordres del tècnic de Sallent.

A la parcel·la d’atac, el CE Sabadell espera, també, conèixer aquesta setmana la decisió del davanter de l’Andorra Manu Nieto, pretès pel club arlequinat, però que a diferència de Monju compta amb dues ofertes més. Des del club arlequinat són optimismes en l’arribada del jove davanter de vint-i-quatre anys, provinent de l’ FC Andorra, davant la imminent estrena del conjunt del Principal a la Lliga Smartbank.

Un jugador que reuneix el perfil buscat per la direcció esportiva –joventut i experiència a la categoria–, després que s’hagi refredat l’opció Max Svensson.

“Joves amb ambició i experiència”

D’altra banda, ahir dilluns, el secretari tècnic del Centre d’Esports Sabadell, Jaume Milà, va valorar la seva arribada al càrrec, provinent del futbol base arlequinat, on va destacar la bona sintonia entre els diversos membres del cos tècnic i amb el director esportiu Gerard Escoda, en assegurar que “l’adaptació ha estat molt bona. Són persones properes, amb qui es pot treballar amb ells i que compartim les ganes d’avançar i continuar treballant”.

La seva experiència en el futbol base arlequinat permetrà conèixer si algun jugador “pot encaixar al futbol professional”, com és el cas de diversos jugadors, que ara com ara estan fent la pretemporada a les ordres del tècnic Gabri Garcia. Un d’ells, el jove jugador Jaume Piñol, és una de les grans sensacions d’aquestes primeres setmanes i no es descarta que pugui quedar-se al primer equip, davant la confiança del tècnic de Sallent i el director esportiu Gerard Escoda: “Es quedin o no, ens aportaran ritme competitiu per a la Primera Catalana, encara que potser ens emportem una sorpresa positiva amb alguns d’ells”, va reconèixer. D’avui fins a l’inici de lliga, Milà va comentar que encara “falten jugadors per arribar” i que s’està buscant un perfil de jugador que sigui “jove amb ambició i amb experiència a la Primera o Segona Federació”.

Segon test a Peralada

Mentre als despatxos es treballa per tancar la plantilla, amb aquestes 4-5 peces, la primera plantilla de Gabri Garcia disputarà aquest dimecres el segon amistós de pretemporada davant el Peralada, a terres alt-empordaneses. Aquest test serà el tret de sortida a un tourmalet d’amistosos per als arlequinats, que en menys d’una setmana disputaran dos partits més davant l’Hospitalet, el dissabte 13, i la SD Huesca, el dimarts 16, ambdós a domicili. Amb aquests tres partits, que servirà per veure en acció el darrer fitxatge en arribar, el central Pelayo Suárez, el Centre d’Esports Sabadell tindrà un darrer test, encara per confirmar dia i rival, que servirà de presentació davant la parròquia arlequinada.