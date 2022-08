Hospitalet, Huesca i… Badalona?: s’apropa l’estrena

Tres dies després de jugar a Peralada i aconseguir el primer triomf de la pretemporada, el Centre d’Esports Sabadell afrontarà, aquest dissabte (19 h), el tercer ‘test’ amistós davant l’Hospitalet, a l’estadi de la Feixa Llarga, equip de la Segona Federació.

Els de Gabri Garcia esperen continuar oferint més brots verds, seguint la línia exhibida a Peralada, i evitant situacions com les que es van produir durant el primer quart d’hora de partit: “Hem d’incidir en això. No vam estar a l’altura de la intensitat que requeria, i fruit d’això van néixer dues ocasions. Si som un equip que domina molt, hem de ser molt intensos”, va advertir el tècnic de Sallent.

El xoc davant els hospitalencs també serà una bona oportunitat per continuar engreixant la maquinària de l’atac arlequinat, un dels aspectes que més dificultats està comportant ara com ara, a l’equip: “El més difícil del futbol és fer ocasions. Pots fer-ne jugant molt directe, amb segons jugades o com nosaltres, que optem per dominar el joc i trobar el moment que ens deixen aquestes possibilitats. Fins ara ens hem trobat a dos equips en blocs mig – baixos, que ha dificultat trobar espais”“, analitzava Garcia.

De cara als pròxims amistosos, el tècnic de Sallent no podrà comptar amb Molina i Gurdiel, qui arrosseguen molèsties, ni amb Moha Keita, qui es perdrà el que resta de pretemporada per una revinclada al turmell.

El mercat torna a ‘engegar-se’

Després d’una setmana i escaig de ‘treva’ pel que fa al capítol d’arribades a la Nova Creu Alta, un cop es va anunciar el fitxatge de Pelayo Suárez, tot fa indicar que al llarg d’aquest cap de setmana el Centre d’Esports Sabadell anunciï l’arribada de Carles Segura, tal com va avançar Ràdio Sabadell. Un porter jove, amb fitxa sub-23, qui arriba com a tercer porter provinent del San Cristóbal. S’espera, que a diferència del què va succeir al seu dia amb Froilán Leal, Segura compti amb més opcions per ocupar, quan ho cregui oportú Gabri Garcia, la porteria arlequinada.

Mentre Segura es convertirà en el catorzè fitxatge per a la nova temporada, la direcció esportiva continua a l’espera de saber el desenllaç final de cas Monju, qui demà diumenge podria debutar a la Primera Divisió a Mestalla, davant el València.

Ara com ara, sembla més a prop la cessió del central gironí que l’arribada del davanter de l’FC Andorra Manu Nieto. En els darrers dies, el periodista Ángel Garcia ha destapat l’interès del poderós Eldense per aconseguir els serveis del futbolista andalús.

Mentre la carpeta d’arribades continua a batzegades, sembla que en els darrers dies el FC Barcelona ha iniciat l’ofensiva final per aconseguir els serveis de Sergi Altimira, el gran objectiu de l’entitat blaugrana per reforçar el Barça Atlètic. Tot i la clàusula de rescissió del pivot arlequinat, des de la Nova Creu Alta no s’assegura la seva continuïtat al 100%. Una situació semblant a la del jove Altimira es podria viure, també, amb Guillem Molina. En els darrers dies ha sonat amb força el canvi de la Nova Creu Alta per l’estadi Johan Cruyff.

En el cas que algunes d’aquestes dues operacions (o ambdues) s’acabessin materialitzant, el Sabadell perdria dos dels seus jugadors franquícia, però rebria una important quantitat de diners per reforçar una plantilla que necessita, amb urgència, tenir jugadors amb més talent i experiència.

La presentació, el dissabte 20?

D’altra banda, el Centre d’Esports Sabadell continua a l’espera de conèixer el rival amb el qual farà la presentació davant l’afició arlequinada a la Nova Creu Alta. Aquest cap de setmana, s’hauria de conèixer qui serà el rival –Badalona Futur o Barça Atlètic– dels de Gabri Garcia per al pròxim dissabte 20 a la tarda, data amb la que es treballa des del club.