El Sabadell suma la segona victòria de la pretemporada

El Centre d’Esports va imposar-se aquest dissabte a l’Hospitalet per un contundent 0-3, amb gols de Delgado, Dieste i Vargas. Els de Gabri van començar el partit molt forts, així ho demostra el primer gol aconseguit abans del minut 2. Un ràpid contraatac conduït per Dieste des de l’esquerra finalitzava amb un gran remat de Delgado per avançar als arlequinats.

Primera part de domini

Els primers 45 minuts van ser clarament del Sabadell. El Centre d’Esports va controlar el partit, amb força ocasions clares. Així doncs, tan Dieste com Gualda van posar a prova al porter local. El bon joc al mig del camp i les conduccions de Joanet van donar molta profunditat als arlequinats. L’Hospitalet va tenir alguna oportunitat, desbaratada per Pelayo o un xut de falta que va fregar el pal. No obstant això, va ser el Sabadell qui va tornar a marcar abans del descans. El gol va venir després d’un penal xutat per Dieste, precedit d’una gran jugada del davanter que va acabar amb falta dins l’àrea de l’Hospitalet.

Tranquilitat a la segona part

Al descans van entrar Astals, Vargas i Raul Ferrer. Els canvis van resultar encertats, ja que després d’un corner el mateix Vargas anotaria el tercer gol arlequinat. Després del 0-3 els locals es van animar, fent més anivellat el partit. Fins i tot van marcar un gol, anul·lat per mans del central de l’Hospitalet.

A partir d’aquí el Sabadell es va centrar a tenir la possessió i els últims minuts van ser més calmats. A les acaballes del partit els locals van fregar el gol amb un xut que tot i tocar el pal va sortir fora.

Amb aquest resultat els de Gabri sumen la segona victòria de la pretemporada, després de vèncer al Peralada. A poc a poc els arlequinats agafen ritme de cara a la lliga. El proper rival de preparació pel Centre d’Esports ja els espera, serà l’Osca de la Segona Divisió. El partit es jugarà aquest dimarts a terres aragoneses.