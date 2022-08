L’estiu deixa els domicilis buits i els lladres no fan vacances. Els Mossos d’Esquadra reben cada mes una trentena de denúncies per robatoris a habitatges de Sabadell. Aproximadament, al llarg de l’any entren a robar cada dia en una casa o un pis de la ciutat. A l’agost, el perill encara és més alt, tal com alerta la policia catalana.

El botí dels lladres

El botí dels lladres per cada robatori a Sabadell és força més alt que el salari brut mensual a Espanya. De mitjana, els delinqüents s’emporten 2.274 euros per assalt, segons el darrer informe d’Unespa, l’associació empresarial que agrupa les principals assegurances. És una quantitat lleugerament inferior que a Sant Cugat, on la mitjana per robatori és de 2.542 euros; però superior a Catalunya (1.768 euros). La ciutat de l’Estat on, de mitjana, els robatoris són més valuosos és Cornellà (4.493 euros).

Els robatoris a habitatges van decaure generalitzadament durant els períodes de restriccions i confinaments. Ara bé, segons fonts de la policia catalana, “les dades tornen a estabilitzar-se i són similars a les d’abans de la pandèmia”.

Marxar uns dies del domicili de Sabadell és estadísticament segur? Les probabilitats que entrin a robar a casa teva són un 8,1% més baixes que en el conjunt de l’Estat, segons les mateixes dades de l’informe. En canvi, a Sant Cugat són un 20,9% més altes, igual que a Cornellà, un 10,9%; a Santa Coloma de Gramenet, un 7,2%; o Barcelona, un 7,1%.

El pitjor dia de la setmana

Si odies els dilluns per naturalesa, aquesta dada encara te’ls pot fer més amargs. Segons Unespa, és el dia de la setmana que més robatoris es registren a llars assegurades a l’Estat. Tanmateix, cal remarcar que els assalts de major gravetat, en què els lladres s’enduen més objectes o diners, són durant el cap de setmana.

Mossos d’Esquadra, en alerta

Cada any, Mossos d’Esquadra engeguen un pla operatiu de prevenció de robatoris en època d’estiu. Durant les setmanes prèvies a les vacances, aconsellen a diferents col·lectius, com associacions de veïns, per evitar aquesta tipologia de delictes.

Per exemple, la policia catalana explica què són els marcadors, elements que els lladres col·loquen a les portes per saber si el domicili està buit. També alerten de la presència de falsos revisors de gas o venedors, per la qual cosa recomanen no deixar passar a ningú desconegut o que aixequi sospites.

En època d’estiu, Mossos fan controls preventius de vehicles i persones a les vies principals d’entrada i sortida dels municipis, així com a les estacions de transport públic.