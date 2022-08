L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos torna a estar en règim tancat a la presó, segons ha avançat aquest dimarts el Nació Digital. El jutge de vigilància penitenciària li va revocar el passat mes de juliol el tercer grau restringit que li va ser concedit dos mesos després d’haver ingressat al Centre Penitenciari de Lledoners, el 12 de gener, i que la Fiscalia va recórrer el passat mes d’abril. El Ministeri Fiscal va assegurar aleshores que s’havia aplicat el tercer grau de forma “prematura” i que l’exalcalde “minimitza” els delictes que l’han portat a la presó.

Bustos compleix una condemna de tres anys per dos delictes de tràfic d’influències per haver retirat multes de trànsit a familiars. Va ser classificat en el règim de tercer grau restringit dos mesos després d’ingressar a la presó. I, des del mes de març, ja podia passar els caps de setmana fora del centre penitenciari, de divendres a diumenge.

Va entrar a presó el mes de gener

Segons el citat mitjà, la junta de tractament de Lledoners havia proposat per majoria -no per unanimitat- que continués en règim tancat. Però va ser la direcció general d’Assumptes Penitenciaris, que depèn de la conselleria de Justícia, la que li va concedir tot subscrivint els criteris de l’equip tècnic encarregat de la classificació, format per quatre psicòlegs i quatre juristes de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació.

El sabadellenc compleix una condemna de tres anys per dos delictes de tràfic d’influències. L’exalcalde va entrar a la presó un cop el Tribunal Suprem va ratificar la sentència condemnatòria el març del 2021. Va ser la segona condemna amb privació de llibertat, ja que anteriorment se’l va condemnar també a un any i quatre mesos de presó per tràfic d’influències a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.