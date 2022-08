Guillem Molina fuig de rumors i s’enorgulleix de ser el possible capità del Sabadell

Un dels pocs supervivents de la temporada anterior, Guillem Molina, ha deixat clar que només pensa en l’inici de lliga amb el Sabadell, fugint de la rumorologia que apuntava l’interès d’altres clubs, entre els quals es troba el Barcelona At. “Tinc contracte, estic content aquí i a mi no m’ha arribat res directament. Només els rumors que m’explicaven per què tampoc tinc Twitter i, per tant, he quedat bastant al marge de tot el que es podia dir”.

De fet, el central tarragoní també ha sonat per un altre motiu: ser el destinatari del braçalet de primer capità arlequinat. “He sigut el capità en algun partit de pretemporada, però encara no està decidit perquè s’ha d’escollir entre els companys. De totes maneres, si tinc l’oportunitat seria un honor per a mi ser el capità d’un club com el Sabadell amb només 22 anys. Seria molt bonic”, ha reconegut. Aquest dijous probablement es coneixeran els quatre capitans d’aquesta temporada.

De moment, es vol centrar de ple en una temporada que serà complicada pels canvis radicals patits a l’estructura del club i la plantilla, amb setze novetats fins ara. “És evident que som un equip pràcticament nou i ens falta conèixer-nos una mica més. La pretemporada també ha estat més curta i això pot ser un hàndicap, però puc dir que tothom s’ha integrat molt bé al grup i estem amb moltes ganes d’afrontar l’inici de la lliga, amb la motivació de ser a casa i amb la nostra afició. El seu suport tornarà a ser molt important i jo espero veure molta gent en el primer partit contra l’Amorebieta“.

Sobre l’estil de joc de tres centrals que sembla imposar Gabri Garcia, Guillem el coneix bé de l’etapa d’Antonio Hidalgo. “Sí, és més semblant a aquest sistema que el feia servir Munitis per exemple. De totes maneres, també hem jugat amb línia de quatre i el més important és tenir versatilitat per poder sorprendre els rivals. Penso que tenim jugadors per jugar amb tots dos sistemes”.

Pau Víctor, possible cessió

La feina a les oficines de la Nova Creu Alta, amb Gerard Escoda i Jaume Milà al capdavant, continua per tal d’apuntalar la plantilla. L’única fitxa sènior pendent està entre un migcampista i un ‘9’ mentre a les pròximes hores es podria concretar la cessió del davanter santcugatenc Pau Víctor Delgado per part del Girona, segons ha informat Nil Solà a través de les xarxes. El Sabadell també pretén una altra cessió per part del club gironí, la del central Eric Monjonell.

Plataforma TV

D’altra banda, la RFEF ha anunciat de manera oficial que la plataforma que oferirà tots els partits de la Primera Federació les tres pròximes temporades serà InStatTV, en substitució de Footers. De fet, és una plataforma que està associada a la Federació Espanyola des del 2020. Les dues primeres jornades seran gratuïtes i a partir de la tercera, l’oferta és de 59,90 euros la quota anual i 10 euros la mensual.

Preus pactats i bus a Castelló

Diversos clubs de la categoria estan pactant preus per facilitar la presència d’aficionats. El Sabadell ha arribat a un acord amb l’Amorebieta amb un preu de 10 euros pel sector visitant en els dos partits. També ha passat el mateix amb el Castelló, primer desplaçament de l’equip arlequinat, en la segona jornada. Es podran adquirir entrades a 10 euros per anticipat a les oficines de la Nova Creu Alta. També s’organitza, juntament amb les penyes, un autocar a La Plana a un preu de 30 euros (inclosa l’entrada) que sortirà el diumenge a les 12 hores. S’ha confirmat la tradicional trobada festiva amb penyes del club orellut abans del partit.