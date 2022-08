Més accidents amb bicicleta a Sabadell

L’any 2021 es van produir a Sabadell 67 accidents de trànsit amb un ciclista implicat, el que significa més d’un 3% del total d’accidents registrats a la ciutat, segons dades de la memòria de la Policia Municipal. La xifra suposa un increment de 18 casos respecte al 2020, any condicionat pel confinament fruit de la pandèmia, i 9 accidents més que el 2019, en una tendència a l’alça que xoca amb l’evolució de la sinistralitat global. En el seu conjunt, considerant tots els vehicles, ha caigut un 18% des del 2019.

El cas de l’atropellament mortal del passat cap de setmana a Castellbisbal, on van perdre la vida dos ciclistes veïns de Rubí i dos més van resultar ferits, ha tornat a encendre les alarmes, evidenciant la necessitat de millorar la seguretat del col·lectiu.

Diverses entitats del món del pedal han alertat sobre la indefensió del ciclista i la impunitat dels qui no respecten la seva integritat quan es comparteix asfalt, també en casos que no acaben en tragèdia. “Genera molta impotència saber que només ens podem limitar a protestar”, explica Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista de Sabadell, que titlla el darrer cas com “un acte terrorista”. En aquest sentit, demana que la justícia sigui molt més contundent, endurint les penes existents. “Cal alguna cosa més que el que s’ha fet fins ara”, detecta.

Borràs exposa que l’augment del trànsit porta més factors de risc que poden desencadenar un accident. “No és el mateix un descuit que un acte premeditat, encara que el resultat, malauradament, pugui acabar sent el mateix”.

L’exposició del ciclista, sense una carrosseria que el protegeixi dels cops, obliga a una feina de prevenció. Les carreteres amb preferència per les bicis o la construcció de carrils específics són demandes històriques. “El ciclista sempre ha estat l’ase dels cops”, lamenta el president de l’entitat sabadellenca. “Per això, cal que tots els conductors tinguem més consciència quan anem amb un vehicle que pugui fer mal a un ciclista o un vianant”, remarca.

“L’accident pot ocórrer; el que és intolerable és que hi hagi individus com el d’aquest diumenge que s’ho carreguin tot”, en un succés amb conseqüències personals irreparables. “La família que ha desmuntat, això és el més trist”.

Major ús a Catalunya

L’ús massiu d’aquest mitjà en els últims anys ha fet créixer la sinistralitat específica de la bicicleta. Les dades oficials més recents de mortalitat a Catalunya mostren com hi ha més víctimes mortals a les zones interurbanes que a les zones urbanes, tot i que hi ha molts més ciclistes resulten ferits a les ciutats.

Des del 2010, més de 1.700 usuaris que circulaven amb bicicleta al territori català s’han vist afectats en algun accident viari. Segons xifres publicades per Trànsit prèvies a la pandèmia, el 2019 a Catalunya es van registrar 14 víctimes mortals, 145 ferits greus i 1.738 ferits lleus.

Respostes de Trànsit

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, va anunciar que s’impulsarà un nou sistema de senyals de velocitat variable per millorar la seguretat dels ciclistes. En una entrevista a RAC1, va explicar que les primeres proves es duran a terme el pròxim mes de setembre en “un o dos túnels” de la xarxa de carreteres catalanes. L’objectiu és que s’instal·li en aquelles vies on hi ha “una barreja de trànsit” i que puguin generar “inseguretat” als col·lectius més vulnerables. “No es pot fer en totes les carreteres, però servirà per reforçar la senyalització fixa ja existent”, va dir.