Pelayo Suárez, Ismael Athuman i Carles Segura, força defensiva per al Sabadell

Triple presentació. A la cantonada entre els carrers Sant Joan i La Indústria, davant de la Casa Durán, el Centre d’Esports ha presentat tres futbolistes de la zona defensiva, els centrals Pelayo Suárez i Ismael Athuman i el jove porter Carles Segura. Han estat acompanyats de l’alcaldessa Marta Farrés, en una de les seves primeres aparicions després de les vacances, la tinenta d’alcaldessa, Montse González, i el regidor i portaveu de Junts, Lluís Matas, a més del director general del club, Bruno Batlle, i el director esportiu, Gerard Escoda.

Pelayo Suárez, format al planter de l’Sporting de Gijón a Mareo, arriba a la Nova Creu Alta amb l’experiència de l’any passat a la SD Logronyès en l’altre grup de la Primera Federació. “Els equips del nord són durs i no fan un joc tan vistós. Ja ho podrem comprovar dissabte amb l’Amorebieta, serà un partit de màxima intensitat. Tenim moltes ganes de començar”. Per cert, podrà saludar a l’exarlequinat Xiquer Ozerinjauregui, amb qui va compartir la línia defensiva en el club de La Rioja la passada temporada i ara milita en l’equip basc. El seu desig és aportar una dosi “d’experiència amb treball i humilitat” i sobre el sistema de tres centrals ha reconegut que “ho havíem entrenat a la SD Logronyès, però normalment he jugat sempre amb línia de quatre. Es tracta d’adaptar-se al sistema que el míster creu que pot donar un millor rendiment”.

Un dels seus competidors a la posició de central és el canari Ismael Athuman, un futbolista que Gerard Escoda ja va voler fitxar l’any anterior pel Lleida Esportiu. Llavor no va ser possible. Ara, el mateix Athuman va donar la resposta: “va ser tot molt ràpid i després de parlar durant una setmana em va convèncer el projecte del Sabadell”. Ha signat per un any amb un altre opcional. De la pedrera de la UD Las Palmas, també acumula experiència en altres clubs com el Real Múrcia, amb el qual va ser decisiu en l’ascens a Primera Federació. “He vingut amb moltes ganes d’aportar coses a l’equip. He arribat més tard i estic agafant el to físic, però em trobo molt bé”. També té l’al·licient de repetir en les convocatòries de la selecció de Kenya. “Sempre és una motivació especial i una gran satisfacció poder representar el país del teu pare”.

La cara més inexperta ha quedat representada pel porter Carles Segura, que ha signat per dues temporades, després d’una excel·lent campanya al San Cristróbal. “Ja havia estat al Centre d’Esports i sempre havia somiat a tenir l’ocasió d’arribar al primer equip. Sé que tinc una gran competència amb dos grans porters, també molt joves, però he vingut a treballar per competir al màxim”. Ha dit que ha de millorar en “el joc de peus i altres petits detalls” i destaca pel “joc aeri i agilitat sota pals”. No li caurien els anells si li proposen anar al filial de Primera Catalana: “cap problema, la qüestió és jugar i ajudar. És una aposta a mitjà termini”, ha subratllat.

Així està el mercat

Quan entrem a l’última setmana del mercat, el director esportiu Gerard Escoda ha explicat com està la situació. “Ens queda una fitxa sènior i no volem precipitar-nos. Ara mateix tenim opcions en diferents posicions i volem esperar a decidir després del partit contra l’Amorebieta. Potser ens pot donar més pistes sobre la necessitat més important”. D’altra banda, ha reconegut que la via Girona per les cessions d’Èric Monjonell i Pau Víctor “són molt fluides, però en els últims dies de mercat sempre hi ha sorpreses. De totes maneres, vull ser optimista”. En canvi, ha descartat l’opció del davanter Svensson (Espanyol B) que va sonar amb força al principi: “Està refredat del tot”.

D’altra banda, s’ha referit al futur d’un dels jugadors del filial que més ha destacat, Pere Belmonte. “La idea és que pugui agafar més experiència a través d’una cessió a algun club de Segona Federació per exemple. És un futbolista molt interessant que potser la Primera Catalana li va petita i encara li falten coses per fer el salt al primer equip”.

Sergio Montero

Els pocs minuts concedits a Sergio Montero en l’últim partit de pretemporada i les declaracions del tècnic, Gabri Garcia, apuntant que ara mateix té altres jugadors per davant, han provocat algunes especulacions sobre el seu futur. Fins i tot no es descartava una sortida. Gerard Escoda ha alimentat els dubtes: “El que pugui passar en l’última setmana de mercat ningú ho sap. El Sergio té una forta competència de dos jugadors del planter i s’haurà de guanyar el lloc. Estem oberts a qualsevol situació”.

De totes maneres, la possibilitat d’una sortida no apareix, almenys per ara, en el diccionari de Sergio Montero, qui afronta molt il·lusionat aquest retorn al Centre d’Esports i està disposat a revertir la situació per guanyar-se un lloc en l’onze de Gabri Garcia. De fet, es va convertir en el primer fitxatge del nou projecte i el club ha utilitzat la seva figura com a reclam en la campanya de socis, com un dels actius més destacats de la plantilla. Si no passa res estrany, Montero no es mourà de la Nova Creu Alta.