El Sabadell s’estrena a la Nova Creu Alta amb l’objectiu d’esvair dubtes

La temporada alça el teló aquest dissabte (21.30 h) a la Nova Creu Alta. El Sabadell rep l’Amorebieta amb l’objectiu d’esvair dubtes i sumar els primers tres punts. Quan arrenca una temporada és normal parlar de les novetats. En el cas del Sabadell 22/23, mai millor dit. Gairebé tot és nou. Un canvi d’escenari global marcat per un contundent reajustament pressupostari després de l’aposta desmesurada de l’any passat. A llarg termini s’ha venut un pla ambiciós (que depèn de nous inversors), però davant l’Amorebieta s’inicia un repte gairebé de supervivència esportiva. L’afició ho contempla amb escepticisme i fins i tot neguit. Amb 16 fitxatges (i en vindran més) cal un obligat procés d’adaptació. I també dosis de paciència. Caldrà confiar en l’entusiasme del vestidor.

Amb una certa afonia. Així ha afrontat Gabri Garcia la seva primera roda de premsa prèvia d’un partit de lliga. El tècnic de Sallent ha reiterat que tant ell com els jugadors “estem amb moltes ganes de començar la competició després d’una pretemporada un pèl estranya i atípica per les circumstàncies”. Reconeix que l’equip encara no està fet del tot i en aquest inici de temporada mancaran peces considerades “importants” com el lesionat Moha Keita o l’extrem Alberto Fernández, qui va arribar tot just la setmana passada.

També ha subratllat que “per a alguns jugadors serà el debut a Primera Federació i això ja és un argument suficient perquè surtin amb una gran motivació davant un rival que ve de jugar a la lliga SmartBank“. De l’Amorebieta, augura un “equip seriós i sòlid. Té una idea molt clara: no agafa massa riscos i el seu joc directe provoca moltes centrades a l’àrea, la qual cosa ens obligarà a tenir una màxima concentració”.

Dubte a la porteria

Encara que Víctor Vidal té avantatge, Gabri ha advertit que manté la incògnita a la porteria amb Sergi Puig totalment recuperat. “A mi m’agrada que els dos porters se sentin importants. Són dos jugadors com altres, però només pot jugar un”. Va donar a entendre l’opció d’alternar-los.

No creu que aquest partit marqui la decisió definitiva sobre la fitxa sènior que falta. “Podria ajudar, però no hauria de canviar la idea que tenim ara mateix”. Sobre el mercat, Gabri manté la seva confiança sobre la continuïtat de Guillem Molina i Sergi Altimira. “Ara només estem concentrats en el partit i volem respondre a la confiança que va mostrar l’afició el dia de la presentació amb una gran presència i el seu suport”.

Rival renovat

Després del seu històric i efímer pas per la lliga SmartBank, l’Amorebieta ha patit també una gran renovació a la plantilla: només han continuat 7 jugadors. Es manté el tècnic que va acabar la temporada passada, Haritz Mújica. La pretemporada no ha estat gens positiva i, de fet, no ha guanyat cap partit (2 empats i 4 derrotes). Entre els nombrosos fitxatges destaca l’exarlequinat i ‘heroi de l’ascens’ a Marbella, Xiker Orerinjauregui.

El club basc ha preferit invertir una bona part dels diners de la compensació del descens per millorar les seves instal·lacions de cara al futur. Així, es va aprovar un pressupost de 3,2 milions d’euros amb una previsió de més d’un milió d’euros de superàvit.

Inicis de Lliga

Li van bé els inicis de lliga al Sabadell a casa? Doncs, no gaire. Si ens centrem en el període d’aquest segle XXI, trobem un total de 12 duels com a local en la primera jornada i l’equilibri és absolut: 4 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Des de la temporada 13/14 (Segona A) que no guanya: 4-0 contra el Mallorca. Els últims antecedents han estat aquests: Betis (2-3), Ebro (0-1), Elche (0-0), Peralada (2-2), Castelló (0-2) i Linense (0-0).

El duel serà dirigit pel col·legiat del Comitè de La Rioja, Miguel Sesma Espinosa, de 27 anys. La temporada passada ja va passar per l’Estadi creualtenc per dirigir l’infaust partit contra el San Fernando que va acabar amb la increïble remuntada del conjunt andalús (d’un 2-0 al 2-3 final). També va ser l’àrbitre del Olot-Sabadell de la temporada 19/20 (1-1). Serà, per cert, el primer duel oficial entre Sabadell i Amorebieta.