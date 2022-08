Els infants sabadellencs segueixen aquests dies gaudint de les vacances. Les seves famílies, però, compten ja els dies perquè els més petits de la casa comencin altre cop l’escola. Falten dues setmanes, a tot estirar.

Una de les tasques que s’han de tenir presents abans de l’inici de curs és la de comprar tots els materials necessaris. Motxilles, estoigs, llibretes, llapis, bolígrafs, calculadores, compassos, bates, uniformes, material per a les extraescolars… Les famílies fan aquests dies les compres per tenir-ho tot a punt. Enguany, hauran de destinar-hi una major quantitat de diners que anys enrere. I és que la tornada a l’escola coincideix amb un episodi inflacionista que no es veia des de fa gairebé quatre dècades.

El 36% de les famílies espanyoles considera el desplaçament a l’escola l’element més preocupant en la tornada al “col·le” d’enguany, seguit per la compra dels llibres (27%) i l’adquisició del material escolar (26%), segons una enquesta realitzada per la plataforma de recerca d’investigació d’Appinio.

Augmenta la despesa mitjana

Segons una altra enquesta divulgada per la plataforma educativa GoStudent, les famílies calculen que l’impacte de la inflació encarirà la tornada a l’escola en un 30% sobre 2021 i que la despesa mitjana per fill ascendirà als 419 euros. Enfront dels 324 euros de despesa mitjana del 2021, els 2.000 pares i mares entrevistats per la plataforma estimen que aquesta quantitat pujarà enguany gairebé 95 euros.

Un inici de curs precipitat?

El curs començarà el 5 de setembre (dilluns) per a infantil i primària, malgrat tot, a Sabadell serà el dia 6 l’inici, ja que el dia 5 és festiu amb motiu de la Festa Major. El dia 7 de setembre (dimecres) serà el torn dels alumnes de Secundària, Batxillerat i FP. Aquest avançament ha estat la principal novetat que ha incorporat Educació, un decret que va disgustar els sindicats d’Educació, que ja han organitzat dues jornades de vaga.

Això ha obligat els punts de venda de material escolar a reorganitzar-se. La cooperativa Abacus, per exemple, ha iniciat amb antelació una de les seves campanyes més importants per sincronitzar-se amb les necessitats de les famílies. Aquest any, el material escolar com estoigs, motxilles, llibretes, llapis i escriptura, tecnologia o lots de llibres són alguns dels productes amb més demanda, i des de principis d’agost tot el material ha estat disponible a les 48 botigues Abacus per facilitar a totes les famílies poder-ho comprar amb antelació.