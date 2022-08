Sabadell, primera ciutat d’acollida de refugiats d’Ucraïna al Vallès

[Per Sergi Gonzàlez i Marta Ordóñez]

370 persones. És el recompte de refugiats ucraïnesos que han arribat a Sabadell des de l’inici de l’ofensiva de Rússia, ara fa sis mesos, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i actualitzades mensualment, per ara fins a l’1 de juliol.

El municipi s’ha convertit en el municipi — de més de 10.000 habitants— del Vallès Occidental que més refugiats d’Ucraïna ha acollit, per davant de Barberà (215), Sant Cugat (200) o Terrassa (115). De fet, un 30% dels refugiats arribats al Vallès Occidental s’han ubicat a Sabadell, que ja acumula, entre els nouvinguts i els que ja hi vivien, 741 ucraïnesos: una ràtio de 34,3 per cada 10.000 habitants.

Una situació que pràcticament s’ha replicat al conjunt de la comarca, en què la xifra és de 31,7 persones per cada 10.000 habitants. Al Vallès Occidental hi ha 2.973 persones ucraïneses en total, una xifra que s’ha incrementat fruit de l’arribada de 1.280 refugiats.

Acollida, també a les escoles

I han trobat aixopluc no només a hotels de Sabadell, com ara l’Urpí i el Verdi, que han obert temporalment les seves portes a centenars de refugiats. També han trobat una llar a cases particulars, hotels o llars d’acollida de la nostra ciutat. En total, 90 famílies de Sabadell han acollit a 189 persones, la majoria menors d’edat, segons les últimes dades de l’Ajuntament de Sabadell del mes d’abril.

Un total de 38 centres educatius a Sabadell van acollir alumnat nouvingut d’Ucraïna el curs passat. Segons dades facilitades pel Departament d’Educació, Sabadell es converteix així en el segon municipi català amb més centres amb alumnes refugiats, per darrere de Barcelona (181).

Per darrere se situa Terrassa (31) i Lleida (27). De fet, la nostra ciutat concentra el 3% de centres de tota Catalunya que han obert les portes a estudiants ucraïnesos. Fins a finals de juny s’havien incorporat 4.719 alumnes a tota Catalunya com a conseqüència de l’esclat de guerra.

A banda, una iniciativa solidària va impulsar classes de català gratuïtes a les persones ucraïneses que arribaven a Sabadell. Ara que ha acabat el curs, Roberta Alibrandi, directora del centre en qüestió, Idiomes Sabadell, en fa un balanç molt positiu. “Van arribar amb moltíssimes ganes d’aprendre”, indica.

La intenció del centre és emprendre les classes de nou aquest setembre, ara bé, fan una crida a la solidaritat: “necessitem més ajudes i professorat, cal tenir en compte que és un servei gratuït”, demana Alibrandi.

A més de 3.000 quilòmetres

Llengua nova, costums diferents, lluny de la família i una vida massa cara. No és fàcil deixar-ho tot enrere i viure a més de 3.000 quilòmetres de casa, pel que molts refugiats han decidit tornar a la seva terra. “Hi ha molta gent que ha volgut tornar de Catalunya a casa, volen estar amb els seus”, explica Yuri Atamanchuk, un sabadellenc nascut a Ucraïna que també es va plantejar marxar al front de guerra.

Sis mesos després de la guerra, encara se sent afectat per cada bombardeig. “No puc desvincular-me del que està passant, tot i viure lluny”, assenyala. Continua col·laborant tant com pot, recollint material i enviant als seus compatriotes. “Tinc amics a l’exèrcit, i els hi faig enviaments”, apunta. Entre l’esperança que el conflicte acabi i la fatiga emocional, demana que Europa no s’oblidi de la guerra: “La gent ja no vol sentir a parlar d’Ucraïna”, assenyala.

També la Liydmyla Polishchuk, refugiada a Sabadell, ho viu amb tristesa: “M’han receptat medicaments per poder dormir”, expressa. Ara s’ha apuntat a fer ioga al centre cívic dels Merinals i estudia l’idioma, però encara li costa entendre-ho.