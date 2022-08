Estrena agredolça del Sabadell: gran partit, perdona i ho paga car (1-1)

Estrena agredolça. El Sabadell ha esvaït dubtes en joc fent un excel·lent partit, però ha perdonat massa a la segona meitat després del gol de Juan Delgado i ho ha pagat molt car amb l’empat d’un pobre Amorebieta, que gairebé ha marcat en la seva única opció. Bones sensacions i mal resultat.

El jove Jaume Piñol s’ha convertit en la gran novetat en el primer onze de Gabri Garcia. El tècnic ha recompensat així la seva gran pretemporada donant-li la titularitat amb el dorsal ’28’ per banda dreta. Finalment, el tècnic, amb Adán Guardiel al lateral, ha optat per una línia de quatre, potser per donar més seguretat defensiva i deixar menys espais oberts a un rival amb jugadors ràpids.

La posada en escena del Sabadell 22/23 ha estat força positiva a la primera part. De fet, només ha faltat el gol. Amb una circulació de pilota ràpida i combinant amb facilitat, el conjunt arlequinat ha dominat i ha gaudit d’opcions suficients per avançar-se en el marcador. Especialment clara ha estat l’oportunitat de Juan Delgado en el minut 18. Després d’una gran centrada d’Eudald Vergés, el davanter ha rematat per sobre del travesser a boca de canó. També Christian Dieste ha gaudit d’una incursió en solitari, però se li ha fet fosc en el moment de culminar.

L’única rèplica de l’Amorebieta ha arribat just a la mitja hora en una doble oportunitat. Víctor Vidal ha rebutjat la rematada d’Izeta i el segon intent ha estat desviat a córner per Guillem Molina gairebé sota pals. Un ensurt considerable. La nota més negativa ha estat la lesió del jove Piñol, qui s’ha vist obligat a deixar el terreny de joc en el minut 30, propiciant el debut d’Alberto Fernández. L’ex de l’UCAM Múrcia ja ha demostrat la seva qualitat i habilitat en dues accions i després ho ha confirmat amb un gran segon temps. L’afició sabadellenca, que venia amb un notable escepticisme, ha acomiadat l’equip de Gabri amb aplaudiments al descans després d’uns primers 45 minuts estimables, força esperançadors. No només s’han vist ganes, entrega i entusiasme sinó també una idea futbolística clara tot i començar el partit 9 jugadors nous respecte a la temporada anterior.

Del 2-0 a la decepció

Les bones sensacions han tingut recompensa només començar la segona meitat. Després d’una llarga acció ofensiva, la pilota ha quedat morta dins de l’àrea i Juan Delgado no ha perdonat, amb una rematada mortífera i inapel·lable. L’1-0 feia justícia. Per cert, Gabri ha deixat a Guillem Molina al vestidor en el descans -havia tingut algunes indecisions- i ha entrat el canari Ismael Athuman. El Sabadell ha continuat sent l’amo del partit i Juan Delgado ha malbaratat un u contra u davant Marino amb un xut massa creuat. Ha fregat el 2-0. També Dieste, molt lluitador, no ha encertat en dues ocasions. El joc arlequinat ha estat excels en diverses fases, fent anar de corcoll un Amorebieta sense capacitat de reacció i desbordat.

Una vegada més, però, s’ha complert una màxima del futbol. Quan un equip perdona tant, corre el risc de pagar-ho. I el Sabadell ho ha pagat molt car, massa. En una acció desafortunada del porter Víctor Vidal, Eneko Jauregui ha enviat la pilota a la xarxa deixant glaçada una Nova Creu Alta que estava xalant amb el joc arlequinat. Fins i tot hauria pogut ser pitjor si l’àrbitre no hagués anul·lat un gol legal als visitants poc després. Un empat agredolç per començar: millor joc que resultat. Les sensacions han estat esperançadores.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Víctor Vidal; Adán Gurdiel, Guillem Molina (Athuman, m. 46), Pelayo Suárez, Eudald Vergés (Carrión, m. 89), Sergi Altimira, Piñol (Alberto Fernández, m. 30), Armando (Astals,m. 89), Delgado, Álex Gualda (Joanet, m. 78) i Christian Dieste.

Amorebieta: Marino; Víctor López (Mier, m. 70), Murua, Xiker, Toni Herrero, Yriarte (Albisua, m. 80), Buján, Dorrio (Jauregui, m. 70), Izeta (Rayco, m. 57), Antonio i Seguín (Gorka Iturraspe, m. 57).

Àrbitre: Miguel Sesma Espinosa (Comitè La Rioja). Grogues: Iriarte, Bujan; Eudald Vergés, Alberto Fernández.

Gols: 1-0, minut 47: Juan Delgado; 1-1, minut 82: Eneko Jauregui.

Incidències: 2.753 espectadors a la Nova Creu Alta. Un minut de silenci per tots els arlequinats que ens han deixat aquest any. Els jugadors també han sortit amb una samarreta de suport al responsable de material, Jordi Bransuela.