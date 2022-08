[Per Josep Mercadé, periodista]

Els sabadellencs tenim la particularitat d’acabar les vacances d’agost amb la Festa Major. No som els únics, a altres indrets fan el mateix. En canvi, els nostres veïns de Terrassa fan la festa abans de les vacances. L’avantatge de fer-ho després és que garanteix més assistència de públic, perquè les vacances acostumen a deixar l’economia domèstica tocada i a la Festa Major quasi tot és gratuït.

Aquest any la celebrarem en situació de normalitat postpandèmica. Per tant, la massificació estarà garantida, ja que les ganes de diversió són moltes i el programa convida a tornar a la situació anterior al 2020. Aquest estiu s’està vivint amb eufòria. Es nota amb les ganes de passar-ho bé de la majoria de la gent. És com voler oblidar els mals auguris que es pronostiquen per a aquesta tardor en aquesta mena de Dragon Khan al qual estem sotmesos des de fa més de dos anys.

Els conceptes festa i diversió van lligats i afavoreixen la modificació del comportament d’una part de la població. Darrerament, a qualsevol activitat festiva al carrer en què es produeix una gran concentració de persones, es recomana prudència i estar alerta davant de comportaments que confonen la diversió en agressions sexistes i homòfobes. Apel·lar a la responsabilitat i al seny pot sonar a sermó, però és clar que la modificació de moltes pautes de conducte comporta conseqüències negatives per a la mateixa essència de la festa.

Un altre tipus d’agressió veïnal, que també forma part d’un concepte diferent de diversió, és el soroll. Si a l’estiu és difícil combatre’l en circumstàncies no festives, quan arriba la Festa Major la situació es complica, tot i que els que pateixen aquestes agressions paradoxalment ho viuen en silenci, ja que no sempre se’ls fa cas.

Intentar fer una mena de pedagogia festiva pot semblar anar contra la mateixa festa. Però del que es tracta no és instaurar un estat policial que vigili el mateix concepte de diversió, sinó que s’adeqüi a les necessitats i a les circumstàncies de les persones. En aquest context, parlar de valors no hauria de ser cap contradicció amb les ganes de festa i de passar-ho bé, que és l’essència mateixa de la festa.

Tenim davant nostre uns quants dies per poder celebrar i gaudir d’un programa de Festa Major pensat per a això, per divertir-se, però sempre tenint present que en el context en el qual ens movem no estem sols. Precisament, compartir és el sentit més bàsic de la festa.