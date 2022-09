Sergi Altimira continuarà al Sabadell tot i un últim intent del FC Barcelona

Encara que el mercat no es tanca fins a les 18 hores, el Sabadell i la seva afició poden respirar tranquils. Sergi Altimira continuarà vestint la samarreta arlequinada aquesta temporada, almenys fins al gener. I tot apunta que serà sencera perquè serà complicat que algun club pagui la seva clàusula en la següent finestra de mercat sabent que el juny ja quedarà lliure… si el Centre d’Esports no aconsegueix renovar-li abans i establir una nova clàusula de rescissió.

De totes maneres, segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, el FC Barcelona ha fet aquest matí un últim intent. De fet, no es tractaria de cap oferta formal al club arlequinat sinó de contactes amb el seu entorn i representant, per conèixer la situació i la possibilitat d’abaixar la clàusula de 350.000 euros, la qual ha estat inamovible des del Centre d’Esports. Com que no va rebre una resposta afirmativa, el club blaugrana, amb problemes per fer encabir noves fitxes al filial, ha desistit.

Pau Resta, últim sub-23

Així doncs, Sergi Altimira, després de viure un autèntic serial durant tot l’estiu, podrà compartir vestidor amb l’últim fitxatge arlequinat, el sabadellenc Sergi Garcia, qui ja ha conegut els seus nous companys. No està descartada la seva presència en la convocatòria de diumenge per viatjar a Castelló. D’altra banda, el club farà oficial en les pròximes hores l’última incorporació, el sub-23 Pau Resta, central esquerrà de 21 anys que també arriba procedent de l’Albacete, en aquest cas en propietat.

Format al planter del Girona, va signar per l’Albacete l’any passat per militar en el filial de Tercera Divisió. Va jugar un partit de Primera Federació contra l’Algesires i un altre de Copa davant el Cadis. Amb el filial manxec a categoria regional, ara ha volgut fer un canvi d’aires. És un central esquerrà amb envergadura (1,85) i facilitat amb el gol: en la seva última temporada com a juvenil, al Girona, va marcar 7 gols. Així es tanca la plantilla de Gabri Garcia, amb un total de 20 fitxatges.