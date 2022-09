Qui en té més, de piscines?

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Manel Riu, periodista de la revista digital lliurepensadora Crític, va publicar fa uns dies el mapa elaborat pel col·lectiu Storydata de les piscines a Catalunya, realitzat a partir del Cadastre del Ministeri d’Hisenda. És un treball curiós i molt interessant. Pots anar pel mapa de Catalunya i veure qui en té i qui no, de piscines.

Vegem Sabadell: tenim 1.687 piscines, o sigui, 0,78 piscines per cada 100 habitants. Us he de dir que jo no en tinc cap, d’aquestes 1.687. Estaria bé publicar la llista dels afortunats, però m’han dit que és il·legal. És a dir, si tots els sabadellencs anéssim de cop a una piscina, a cada una d’elles hi hauria 128,6 sabadellencs. Podeu preguntar el que fa 0,6 qui és? És un sabadellenc execrable que no arriba a persona. Tenim de tot. Bé, no ens desviem. I Terrassa? Estan millor o pitjor? Ells tenen només 1.539 piscines, quan són més habitants, els guanyem per 144 piscines i això que no comptem que les tenim més grans, les piscines, com les del Club Natació Sabadell i el gran llac del parc de Catalunya.

Però si nosaltres tenim 0,78 piscines per 100 habitants, Matadepera en té 13 per 100 habitants. D’altra banda, Sant Cugat té 4.867 piscines i 5,1 per 100 habitants, però Sentmenat, que no es dona tanta importància, té una proporció similar a aquesta darrera: 5, i Sant Quirze també 5. Barberà 1,2 i Cerdanyola 1,5, respectivament. Ostres, els pobles ens passen la mà per la cara!

I Barcelona? Barcelona un desastre, només té 1.456 piscines, menys que nosaltres, i molts més habitants i, per tant, tenen 0,09 piscines per 100 habitants. Un infern de ciutat! Podeu pensar: però tenen el mar. Sí, però avui comptem piscines, no emprenyeu. A més, Begur, que guanya per pallissa, té una piscina cada 44 habitants i també té mar.

El mapa és un gran encert. A la nació catalana hi ha 192.885 piscines Podeu pensar: jo no en tinc cap, així que soc un desgraciat i estic molt emprenyat. Bé, us explico un secret, com que no plou, o plou tan poc i amb la calor que fa, els pantans s’evaporen, aviat hi haurà restriccions i el primer que es fa és prohibir que la gent ompli d’aigua les piscines. O sigui, que hi haurà 192.885 cases amb piscines buides. I aquests pensaran: amb el que m’ha costat a mi construir una piscina per tenir-la buida! A més, d’aquí a pocs anys, amb el canvi climàtic, les prohibiran totes. I els altres 7.307.115 catalans que no tenim piscina ens en fotrem molt, això si suarem la cansalada tots. Perquè com em va dir un amic meu valencià, ens extingirem per gilipolles. Les piscines públiques tenen sentit, però les privades no en tenen cap, a més en aquells pobles on tenen mar, l’única utilitat és tenir una piscina al costat de mar, que és la màxima expressió del nou ric imbècil. Espero que el mes d’agost no se us hagi fet massa llarg sense els meus sermons escrits des de la ponderació, la ciència, la sobrietat i la mesura.