Gabri Garcia: “Assumeixo tota la responsabilitat”

Les valoracions del tècnic arlequinat, Gabri Garcia, després d’encaixar la primera derrota de la temporada davant el CD Castelló (3-1).

Preocupació per la imatge del primer temps?: “Sí, evidentment que em preocupa. El plantejament que he fet és dolent i assumeixo tota la responsabilitat. Hem estat durant la setmana debatent la manera de combatre això d’avui, però a vegades prens decisions i t’equivoques. Tenim molta feina, però sabem on podem millorar defensivament. A la segona meitat, amb el canvi d’estructura, hem millorat”.

Problema del sistema o de la interpretació dels jugadors?: “Els jugadors fan el que creiem que pot funcionar i després ho plasmen sobre el terreny de joc. No volíem canviar gaires coses de la setmana passada, tot i que els rivals juguessin diferent, per continuar amb la mateixa estructura. I aquí hem fallat. Hauríem d’haver fet un altre plantejament a l’hora de defensar, per exemple, els seus interiors”.

El debut dels darrers en arribar: “La veritat és que el Pau –Víctor–, el Pau –Resta– i el Sergi –Garcia–, ho han fet bé i crec que són jugadors importants. Han entrenat pocs dies tot i conèixer poc els seus companys. Els canvis a la mitja part no era qüestió de res en concret. Veia alguns jugadors més cansats del que és habitual i perdent per 2 a 0 necessitàvem ser més valents, amb més recorregut, i anar a pressionar. Ha estat una manera de reactivar a l’equip”.

Mèrit del Castelló o demèrit del CE Sabadell?: “Tot és mèrit d’un o demèrit de l’altre. A la primera meitat ens ha costat molt. A la segona meitat, a través del gol, ens ha donat confiança i hem tingut el Castelló durant molta estona a camp propi defensant amb un equip que també vol la pilota. A la segona meitat ho hem intentat per dins i per fora, amb xuts des de fora l’àrea i centrades laterals, fent coses per apropar-nos al marcador. L’equip contrari ha defensat molt bé”.

Com de prop o de lluny està el Sabadell que vol Gabri Garcia?: “Estem lluny del què volem. Hem de ser més sòlids. Amb la pilota fem moltes coses bé, per tant, l’assignatura important és ser un equip sòlid al darrere”.