El vòlei del Club Natació ofereix novetats a les dues banquetes sèniors

Nou curs i canvis importants. La secció de vòlei del Club Natació Sabadell ofereix novetats a les dues banquetes sèniors de cara a la temporada 22/23. Jordi Fernández, per motius personals, va deixar la de l’equip masculí a final del curs passat tot i aconseguir l’objectiu de la permanència a la Superlliga-2. El seu substitut és un home força conegut a la casa com Roberto Pozzato, qui ha deixat la direcció tècnica de la Federació Catalana. L’any passat també era l’entrenador de l’infantil masculí del Club.

Pozzato torna així al primer pla, ara com a entrenador del conjunt nedador que repetirà a la Superlliga 2 amb un bloc molt semblant al de la passada temporada. En tot cas, els reforços arribaran del planter, aprofitant el gran nivell del juvenil que va acabar tercer a l’últim Campionat d’Espanya, o el júnior. La baixa més sensible ha estat la d’Albert Ruiz, i s’ha produït l’alta del central Joan Pullina (Blume). La primera prova de foc serà la Lliga Catalana de Superlliga 2 juntament amb el FC Barcelona i l’amfitrió CV Roquetes el cap de setmana del 17 i 18 de setembre.

Femení: marxa mig equip

El sènior femení sí que ha patit una revolució. De fet, gairebé mig equip de la temporada passada ha marxat, bé per temes d’estudis o bé per aprofitar oportunitats de jugar a la Superlliga 2 després del descens del conjunt sabadellenc, que tornarà a militar a la Primera Nacional. Com reconeix el president de la secció, Òscar Avellaneda, “hem tingut alguna opció de tenir plaça, però finalment no va ser possible per temes federatius”.

Amb un bloc molt renovat haurà de treballar també el nou tècnic, Xavi Perales, qui substitueix a Albert Avellaneda, fitxat pel Sayre canari. Perales arriba amb una notable experiència a les banquetes: L’Ametlla, Premià, Sant Quirze i fins i tot una etapa a la Superlliga amb el Haro de La Rioja. El seu objectiu prioritari serà conjuntar l’equip per fer una bona temporada, sense pressió d’haver de lluitar per l’ascens. Han arribat algunes jugadores de diferents clubs de Catalunya per cobrir les baixes, entre les quals es troba la capitana Ana Jiménez. Com el masculí, la pròxima cita serà la Lliga Catalana, a Les Naus del Club, en un quadre amb Espanyol, Bordils i l’Hospitalet (17 i 18 de setembre).