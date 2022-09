Martí: “El Club necessita una presidència estable”

Dos dies després d’anunciar-se la convocatòria d’eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell per al pròxim 20 d’octubre, el president de l’entitat Claudi Martí ha volgut explicar els motius pels quals el màxim responsable i la seva Junta Directiva han decidit avançar les eleccions: “El calendari és bastant rígid i només hi ha dues finestres, abans o després de l’assemblea. Hem cregut convenient fer-ho ara, perquè la nova Junta tingui el temps suficient per preparar el pressupost de l’any vinent i el projecte a l’assemblea”, ha defensat Martí.

Una decisió –avançar les eleccions tres mesos–, però, que s’ha acabat prenent en el darrer mes i escaig –el període per convocar eleccions, segons els estatuts, és des del juliol d’enguany fins al gener del 2023– davant, també, “de les necessitats de prendre decisions importants del Club, arran de la situació que arrosseguem, primer, amb la pandèmia i, després, amb la crisi energètica”, ha afegit, per acabar fent públic de manera oficial que “el millor per al Club és fer les eleccions de forma immediata. Que el soci tingui l’oportunitat de decidir donar un nou mandat al nou president o que em faci confiança en un segon mandat”.

“Tinc el millor equip, el més ben preparat”

Martí, que optarà a la reelecció, ha començat la cursa cap al seu segon mandat amb força, afirmant que “si fa sis anys tenia una estima, una il·lusió i ganes, ara encara en tinc més de ser president. Tinc la sensació que no he pogut donar tot allò que tinc des de la posició de president”. En la mateixa línia, i aprofitant la primera oportunitat per enviar un missatge als socis i als precandidats a la presidència, Martí ha tret pit defensant que “tinc el millor equip, el més ben preparat, el que té més solvència per garantir el futur de l’entitat en aquests moments. Ara el club necessita una presidència estable, amb coneixement, amb experiència i amb la capacitat per prendre decisions importants. I això només ho pot donar una candidatura encapçalada per mi”.

Preguntat pel precandidat Joan Reixach, l’únic que ara com ara ha assegurat la seva intenció de ser el 21è president de l’entitat, ha ironitzat sobre la seva decisió: “Vaig parlar amb ell per Festa Major i em va dir que no ho tenia decidit. Li vaig trucar comunicant-li la convocatòria d’eleccions i tampoc m’ho va manifestar. Ara, sembla que sí que es presenta”. Finalment, ha demanat que la cursa cap a la presidència sigui una “campanya neta, sense desqualificacions ni faltes de respecte, perquè l’entitat no s’ho mereix”, mentre ha avisat que “espero que tothom fugi de les promeses, demagògia i falses veritats. Ara, més que mai, és el moment de dir el què, però sobretot el com”.