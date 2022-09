Una refugiada ucraïnesa ha portat la seva sortida del país a les llibreries, i ho ha fet amb un conte infantil bilingüe d’il·lustracions: Un cel blau / Блакитне небо (títol original en ucraïnès). Olesia Kotelevska mostra, des dels ulls d’un infant, l’abandonament de la llar. Una història de supervivència d’una família i que el fet que la publicació sigui en català i ucraïnès és per “facilitar la comunicació” entre l’alumnat de les dues cultures.

El relat gràfic és fruit de la casualitat, amb segell vallesà, ja que el llibre és de l’editorial de Sabadell elpoblet edicions, amb la col·laboració de l’estudi de disseny i comunicació de Castellar Little Mamut. Kotelevska i la seva família van aterrar a Catalunya després d’un llarg periple, un cop van sortir de Zaporíjia el 24 de febrer per l’atac rus. Durant unes setmanes van ser acollits per una família de Sant Llorenç Savall. Allà va topar amb el responsable de l’empresa castellarenca, Pere Roca, i aquest la va posar en contacte amb l’editora Berta Rubio.

La voluntat, tal com ha indicat Rubio, és que l’obra “sigui útil tant als infants catalans com als seus nous companys d’Ucraïna” i especialment, tractant-se “d’una història gens fàcil d’explicar”. A la vegada sigui una eina pedagògica perquè “s’entengui la importància de saber acollir amb els braços, i el cor, ben oberts”.

A més, té una vessant solidària, perquè els diners que es recullin per la venda del llibre es destinaran a l’Associació Catalana per la Pau. “Un petit gra de sorra enmig de totes les accions que es fan a Catalunya”, ha explicat Rubio.

Esperant des d’un hotel de Valladolid

La història de Kotelevska encara no ha acabat. Actualment, es troba, amb la seva família, en un hotel de Valladolid, a l’espera de tenir un destí i pugui “construir una llar provisional i pròpia, mentre esperen poder tornar a casa seva”.

Fa més de sis mesos de la invasió russa d’Ucraïna i, tot i la tornada de molts davant la sobtada fugida, encara hi ha molts refugiats. Segons l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) hi ha almenys sis milions.