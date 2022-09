Visca Sabadell, Visca la Festa Major!

[Per Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, i Carles de la Rosa, regidor de Cultura]

Un cop acabada la Festa Major, volem agrair el comportament exemplar dels milers de ciutadans i ciutadanes que, amb tanta il·lusió, heu sortit als carrers i heu omplert les activitats. Gràcies també a les desenes d’entitats que heu treballat de valent per fer realitat les 300 propostes de la Festa. A tots vosaltres, els que heu fet possible les activitats i els que les heu gaudides, us volem agrair l’enorme participació. Gràcies per aquesta gran celebració, que ha estat sinònim de retrobament i d’alegria i una gran fita col·lectiva.

Després de la pandèmia, no hi podia haver una millor notícia que recuperar la normalitat, sense restriccions ni distàncies, ni millor manera d’iniciar el curs que retrobant-nos en la gran celebració de la ciutat. El balanç ha estat més que positiu. Una Festa en què la ciutat ha tornat massivament al carrer i ha participat en les propostes. Uns dies en què el civisme i la convivència han estat protagonistes absoluts.

Hem tingut Festa arreu i per a tothom. Amb una gran presència de la cultura popular i tradicional, que ha tornat a omplir carrers i places i que ha arribat amb novetats com el seguici i les noves figures festives, que s’han consolidat dins la celebració.

L’activitat ha estat intensa a molts punts de la ciutat, com la Font de Can Rull, convertida en centre neuràlgic per a les propostes infantils i familiars i que ha tingut una gran acollida entre la ciutadania. Com la plaça de Frederic Mompou, amb la Mostra d’Arts Escèniques Enlaire. Com l’Eix Macià, amb concerts i la Fira. Com la plaça de Sant Roc, punt de trobada de la cultura popular i tradicional i de recitals i cantades de corals. Com l’Estruch, la plaça de la Creu Alta, el parc de Catalunya i tants altres punts de la ciutat. O com els molts punts on hi ha hagut música en viu, gràcies a la col·laboració de bars i restaurants.

La Festa Major ha estat, alhora, esportiva. En total, més d’una trentena de propostes amb l’esport com a fil conductor, de diferents disciplines i per a tota mena de públic.

Han estat dies plens d’alegria i activitats, amb un gran esforç d’organització i de coordinació, que ha estat recompensat amb la resposta massiva per part d’una ciutadania que ha sortit a celebrar i a participar a la Festa.

Totes aquestes activitats no haurien estat possible sense la immensa tasca i hores, moltes hores de feina de tantes i tantes persones. Gràcies a totes elles, la gran celebració es pot organitzar i es pot fer realitat. És per això que volem reconèixer i agrair de cor la dedicació dels membres de les Comissions de Festa Major i de la vuitantena d’entitats de cultura popular, de música, teatre, dansa, esportives, etc. que han posat tota la voluntat i compromís en la celebració.

Volem donar les gràcies també a les institucions de diferents àmbits i sectors, dels patrocinadors i col·laboradors i dels mitjans de comunicació, que han fet arribar la Festa a tothom. I, com no, als voluntaris i voluntàries de diferents àmbits com els de Protecció Civil, els treballadors i treballadores dels serveis essencials, cossos de seguretat, emergències i neteja. De tots aquells que, mentre la majoria ens divertim, treballen perquè tot surti el millor possible. I del conjunt de professionals dels serveis municipals. Perquè aquesta Festa ha estat possible gràcies a un treball intens però també transversal, que ha implicat múltiples àmbits de la ciutat.

Han estat aquesta empenta i aquest compromís, tant per preparar-la com per celebrar-la, els que han fet possible una Festa Major 2022 magnífica.

Comencem ja a preparar la de l’any que ve, oberts a escoltar i rebre propostes. Amb les ganes de sempre, que són totes, i il·lusió renovada. De nou, a tots i totes, GRÀCIES!

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.