Nova cursa a Sabadell: la Race For Life pel càncer de mama vol reunir 1.000 corredors

La Fundació Oncolliga organitza el diumenge 23 d’octubre la Race For Life pel càncer de mama. Es tracta d’una cursa solidària de 5 km que pren el relleu de la Women Race d’El Corte Inglés, que enguany s’ha traslladat a Tarragona. La sortida serà a les 10 h i les inscripcions ja estan obertes al web de www.mitjasabadell.cat i els dilluns de 17 h a 19 h es poden fer presencialment al centre cívic de Cal Balsach. L’Associació Esportiva Mitja Marató Sabadell i l’Ajuntament col·laboren en l’organització de l’esdeveniment. La previsió és que s’hi inscriguin un miler de persones, tant dones com homes.

El recorregut sortirà des del carrer de Pi i Margall, a la Creu Alta. Els participants baixaran per l’avinguda de Francesc Macià, es dirigiran per la ronda de Zamenhof a la via de Massagué i, des d’allà, seguiran pel carrer de les Valls cap a la plaça del Pi-pi i el carrer de Gràcia. Des d’allà, un cop a la plaça de Sant Roc, els corredors creuaran entre l’església de Sant Fèlix i l’Ajuntament per continuar el recorregut Rambla avall. En arribar al cinema Imperial es farà un gir de 180 º per iniciar la tornada, que serà en línia recta per la Rambla, el Passeig, la via de Massagué, l’avinguda de l’Onze de Setembre i el carrer de Pi i Margall, on igual que la sortida hi haurà la línia de meta. Al final de la prova, els tres primers classificats de cada categoria (homes i dones) rebran un premi.

Els beneficis, a Oncolliga

Tots els beneficis de la cursa aniran destinats a Oncolliga, una entitat sense ànim de lucre que vol donar a conèixer els serveis que ofereix des del centre cívic de Cal Balsach, el seu punt de trobada, a les persones que pateixen càncer i les seves famílies. “Que la gent s’animi a apuntar-se que ens ho passarem molt bé”, va dir la presidenta d’Oncolliga a Sabadell, Isabel Rojas, en la presentació de l’esdeveniment aquest dijous a Cal Balsach. Tant la regidora de Salut, Sònia Sada, com la d’Esports, Laura Reyes, van ser a la presentació en representació del consistori. Reyes va animar la ciutadania a apuntar-se a la cursa per donar suport a les persones que pateixen càncer, i Sada va remarcar que “si no ens veiem en cor de fer-la, participem en el dorsal 0 perquè durant l’any la fundació pugui continuar desenvolupant aquesta feina”.

El preu de la inscripció general és de 10 euros, i s’ha habilitat el dorsal 0 per qui no pugui participar en la cursa. Amb la inscripció, els participants rebran una samarreta solidària i una bossa de l’empresa tèxtil sabadellenca Yerse. Les inscripcions es tancaran dijous 20 d’octubre, tot i que els organitzadors asseguren que fins a l’últim moment es podrà fer, encara que sigui presencialment i sense tenir el nom imprès al dorsal.

Recollida de dorsals

La recollida de dorsals es farà el dissabte 22 d’octubre, el dia abans de la cursa, de 9.30 a 13 h i de 16 a 20.30 h al pavelló de Cal Balsach. Cada dorsal portarà el xip amb el qual es podrà consultar el resultat de la prova.