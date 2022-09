ERC vol fer canvis a l’Ajuntament perquè els treballadors de les obres no pateixin les altes temperatures

ERC presentarà una moció al ple de setembre perquè l’Ajuntament introdueixi clàusules climàtiques als seus contractes per garantir unes millors condicions de treball dels operaris de les obres. Ha estat un estiu molt calorós, i especialment dur per les persones que han hagut de treballar al carrer en aquestes condicions. Per això, els republicans volen que el Govern prengui la iniciativa i obligui a les empreses que contracta obres i serveis a preveure protocols per garantir “unes condicions de treball saludables”.

No es tracta d’aturar les obres, subratlla el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, sinó de trobar la manera que l’afectació solar sigui menor. Això es pot aconseguir avançant l’horari dels torns o habilitant espais d’ombra, ha dit d’exemple. La voluntat dels republicans és que Sabadell lideri aquesta iniciativa pionera a tot l’Estat i sigui referent la matèria.

Des de l’Ajuntament es poden aplicar clàusules als contractes, però la moció insta a la Generalitat i a l’Estat a fer el mateix a nivell legislatiu. En referència a obres com les del Passeig en les quals s’ha vist operaris treballant a ple sol, igual que en altres llocs de la ciutat, Fernàndez assegura que per molt que l’Estatut del Treballador contempli mesures per evitar-ho, “alguna cosa està passant si continua succeint”. I denuncia que aquest estiu, al Passeig, s’hi ha estat treballant “al migdia, quan la sensació tèrmica superava àmpliament els 40 ºC”. Habilitar espais d’ombra, punts d’aigua i zones de descans són altres mesures que es podrien obligar a implementar a les empreses.

La regidora d’ERC Èlia Soriano-Costa ha apuntat que “la legislació és la que és, però les clàusules poden fer que nosaltres anem una mica més enllà del que són els riscos laborals normals que tenim i començar a treballar per impulsar les modificacions legislatives”. I l’edil Raül Garcia Barroso ha reforçat la idea que “volem que la salut laboral quedi protegida a Sabadell”. Aquest aspecte “ja té empara en les lleis vigents en l’àmbit estatal i europeu”, per la qual cosa assegura que es poden incloure aquestes clàusules als contractes municipals.