Matí de retards a Rodalies: “He perdut el dia de feina”

Restablert el servei a l’R4 de Rodalies, encara amb algunes alteracions. Una avaria en el sistema de comunicacions ha aturat la circulació de trens de Renfe a tota Catalunya i ha caigut el servei a la línia de Sabadell. El servei ara és irregular, però la R4 “està recuperant progressivament la freqüència i els horaris”, asseguren fonts de Rodalies al Diari. No han concretat quin és el temps d’espera, però el recorregut no es veu afectat.

A l’estació de Rodalies del Centre de Sabadell pràcticament no arriben nous usuaris: a causa de les esperes, que poden superar l’hora, alguns viatgers han decidit optar per un transport alternatiu. “He vingut a l’estació per veure si funcionava tot correctament. Hauré d’agafar un taxi, vés a saber quan arriba el tren“, lamenta en Jorge Palacios, que regenta un negoci al centre de Barcelona i havia d’obrir a les 10 del matí. Ben passades les nou, ha preferit contactar amb el servei de taxi.

Una altra usuària, la Rosmery, assegura que “ha perdut el dia de feina” i no el podrà recuperar. No només ha demanat el seu justificant als punts d’atenció, també té previst reclamar els perjudicis a la companyia. “És indignant”, lamenta. No podrà reclamar, però, el retorn de l’import del bitllet, que és gratuït des del passat 1 de setembre.

Els viatgers han lamentat la poca comunicació: “No tenen cap informació, només ens diuen que estiguem atents a la megafonia”, sosté el Llawar. Ell no té cap més remei que resignar-se a esperar que arribi el seu comboi.

Els trens de Rodalies a l’estació de Sabadell Nord no han recuperat el servei amb normalitat aquest divendres al matí tot i que Renfe ha anunciat que s’havia començat a restablir poc després de les 8 del matí. La megafonia de l’estació anunciava poc després de les 9 del matí que el proper tren trigaria més d’una hora en passar, cosa que ha acabat d’indignar els usuaris. Els viatgers s’han anat acumulant al vestíbul, on algunes informadores els podien donar poques previsions concretes.

Per les andanes de la línia R4, han passat tres trens en direcció a Barcelona poc abans de les 9 del matí però gairebé buits i tampoc hi han pujat gaires usuaris perquè no n’hi havia gaires en aquell moment.

Què ha passat?

Segons les primeres anàlisis, la incidència s’ha registrat de matinada, coincidint amb el procés d’actualització dels sistemes informàtics del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Barcelona, que es realitza de forma periòdica. Durant aquestes operacions s’han detectat danys en els sistemes informàtics que controlen les comunicacions.

La principal conseqüència ha estat la falta de comunicació entre el centre i els trens. Així, per motius de seguretat, s’ha obligat a suspendre la circulació ferroviària a les diferents línies que fan servir l’ample convencional des de l’inici del servei d’aquest divendres.