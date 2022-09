Primer dia de gratuïtat a Rodalies: normalitat a les estacions de Sabadell

Les màquines d’autovenda treuen fum. Els despistats que han volgut treure a última hora l’abonament gratuït de Rodalies. Els que no se’n sortien per internet. I els que han volgut aprofitar des d’avui els descomptes que ofereix l’Autoritat de Transports Metropolità (ATM) pels bitllets multiviatge. El resultat: cues a les màquines i als punts d’atenció i més afluència de l’habitual a les estacions de Rodalies de Sabadell. Però normalitat a l’R4, més enllà d’un retard de 20 minuts en direcció a Barcelona.

La rebaixa temporal de les tarifes del transport públic, que té com a mesura estrella la gratuïtat dels bitllets multiviatge de Rodalies, arrenca amb normalitat a la nostra ciutat. A l’espera de xifres oficials, els usuaris han notat cert increment en l’afluència de viatgers. “Avui, per anar a la feina, he vist moltes cares noves a l’estació”, explica l’Alex Bermudez, que des de fa dos anys agafa el tren cada matí a Sabadell Nord.

És el cas de la Núria Roma, que agafa per primer cop el tren a Sabadell Centre. “Treballo a la zona franca de Barcelona i la connexió ferroviària és horrible, però una companya em recull a l’Hospitalet amb cotxe”, diu. Per estalviar-se uns calés en benzina, i sempre que la seva col·lega tingui disponibilitat, viatjarà amb Rodalies fins a finals d’any.

Fonts de Rodalies asseguren que al llarg del matí s’ha produït un degoteig constant de persones que acudien a adquirir l’abonament o els bitllets multiviatge. Però que, tret d’algunes cues en hora punta, no s’ha produït cap aglomeració a les estacions de Sabadell.

De fet, la tarda de dijous funcionava amb total normalitat: combois buidant-se dels passatgers que tornen de la feina i les andanes de la ciutat sense gaires persones esperant el tren en direcció Barcelona. “La festa ara està a Sabadell”, bromejava en Rubén Pérez, un jove que arribava a l’estació del Centre després d’un llarg dia de feina.

Bogeria pels bitllets de l’ATM i TUS

Viatjar en Rodalies és gratis fins a finals d’any. No ho és fer-ho en metro, FGC o els autobusos de Sabadell, però sí que resulta més econòmic. La T-Usual i la T-Jove passen a costar la meitat, mentre que la T-Casual té un descompte del 30%. També els títols propis de Transports Urbans de Sabadell (TUS) estan rebaixats entre un 30% i un 50%. La T-10 viatges té ara un preu de 6,15 euros. La T-mensual, 18,75 euros, i la T-mensual jove, 13 euros. I els punts de venda d’aquests bitllets han atès una gran demanda durant el primer dia: “Ens ha arribat moltíssima gent per comprar els abonaments de TUS”, explica Ramon Costa, propietari d’Estancs Costa.

L’ATM preveu que amb l’aprovació de la gratuïtat dels abonaments de Rodalies es produirà un transvasament d’usuaris cap a Renfe. Tot i que hi hagi un transvasament d’usuaris, des de l’Estat calculen que el tren està preparat per absorbir un augment d’entre un 15% i un 20% de la demanda. De fet, abans de la pandèmia l’R4 transportava pràcticament un 30% més de viatgers.

Els usuaris no ho acaben de veure clar: “A les hores punta, a vegades és impossible entrar al vagó, veurem com funciona el servei”, explica la Nani, usuària habitual del tren. Des del ministeri de Transports contemplen monitoritzar l’afluència al transport públic per introduir-hi canvis en el servei si fos necessari.

Com funciona l’abonament gratuït?

Els usuaris poden adquirir un abonament de quatre mesos mitjançant un dipòsit de 10 euros per a Rodalies i de 20 euros per a mitjana distància. El recuperaran al final del període sempre que hagin realitzat un mínim de 4 viatges mensuals, 16 viatges al final dels quatre mesos de vigència de la mesura.

Els viatgers poden adquirir el títol en les oficines de venda o màquines autovenda de les estacions de Renfe, presentant el seu NIF, NIE o passaport, perquè els abonaments són personals i intransferibles.