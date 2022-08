Els usuaris de Rodalies arribaven ahir a comptagotes a demanar el seu abonament gratuït a les estacions de Sabadell. Encara no el podran utilitzar, hauran d’esperar al pròxim 1 de setembre. Però ja poden adquirir-ho a taquilles o màquines d’autovenda de les estacions de Sabadell. “No s’han format grans cues. La gent potser espera a l’últim dia”, expressa un treballador de Renfe. Hi ha qui ja ho ha sol·licitat.

D’altres que encara esperaran uns dies. La majoria, però, celebren la gratuïtat del servei: “M’estalviaré uns bons diners en viatges de tren, això sempre s’agraeix”, explica la Tina Barrera. Fent càlculs grosso modo preveu estalviar més de 200 euros durant aquests quatre mesos. Altres viatgers habituals de Rodalies no ho acaben de veure clar: “Està bé, sí. Però si el servei ja funciona malament, què passarà quan sigui gratis?”, es pregunta el Diego Capilla.

Alguns usuaris d’FGC es plantegen fer el canvi a Rodalies i ja estudien si els hi és viable: “Treballo a la plaça de Catalunya, podria optar per Rodalies durant aquests mesos”, explica la Marina Peiró. D’altres, ho descarten automàticament. “Hauria de fer transbord al metro tant sí com no. No em surt a compte”, explica en Pau Batlle, un usuari que viatja habitualment a Barcelona.

Els bitllets multiviatge, rebaixats

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) també rebaixarà la majoria dels bitllets de transport durant l’últim quadrimestre de l’any, coincidint amb la gratuïtat dels viatges amb Renfe. Fins al 31 de desembre, la T-Usual i. la T-Jove seran un 50% més econòmiques i la T-Casual, costarà un 30% menys. De moment, la venda d’aquests títols no s’ha vist alterada per la imminent gratuïtat del servei de Rodalies.

Ramon Costa, propietari d’Estancs Costa, assegura que no han detectat un descens en les vendes d’aquests bitllets tot i que preveu que “sí que es notarà una mica”. Així i tot, no creu que l’impacte sigui molt gran: “Amb l’abaratiment de les targetes, els usuaris que viatjaven en FGC ho continuaran fent amb la mateixa companyia ferroviària”, considera Costa.