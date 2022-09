Caos a la Renfe

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Ahir es va produir un greu error de la Renfe/Adif, és a dir, del Govern espanyol. Que no ens maregin més sobre les diferències entre organismes. De fet, tot comença quan a Catalunya es planteja el traspàs de Rodalies. Es fa la reforma de l’Estatut on consta aquesta qüestió. La Brigada Aranzadi, és a dir, el búnquer de l’Estat reacciona i crea Adif. Un cop aprovat l’Estatut, l’Estat fa un joc de mans i no traspassa ni les vies, ni les catenàries, ni les estacions, ni els trens. L’Estat es comporta com un trilero i es nega a complir l’Estatut, i que consti que en aquesta qüestió ni el Tribunal Constitucional va dir res. A més, tot plegat es barreja amb intents de privatització de Renfe/Adif. És a dir, aplicar als ferrocarrils criteris neoliberals. Això ja es va provar a Anglaterra i va acabar amb molts accidents amb morts. Un desastre provocat per les supersticions dels economistes bojos.

Però no és que ahir hi hagués caos. Soc un usuari intensiu de Renfe des de sempre. I fa molts anys, massa anys, que tenim caos. Totes les dades de Renfe són falses. Quan diuen que la puntualitat és altíssima, menteixen. Quan un tren arriba tard, el que fan és anul·lar-lo. Menys d’un quart d’hora no es compta. A la llarga, si els retards són continus, el que es fa és canviar els horaris, es posa que el tren triga més i fora problemes. Diumenge al vespre a Sants tot era un caos. Hi havia tres línies que no anaven o anaven molt malament. Cap explicació per megafonia. I les poques que donen són de l’estil “retards de vint minuts” i tu fa mitja hora que ets a l’estació!

A veure, hi ha caos cada dia perquè les vies, les catenàries i els trens són vells. No hi ha cap inversió i totes les anunciades els darrers vint anys han estat falses. A l’estació de Cubelles hi ha uns vidres a l’ascensor trencats de fa molts anys. L’únic remei va ser posar-hi un plàstic enganxat. El manteniment i la neteja són pràcticament inexistents.

Quan he d’anar a Barcelona per alguna qüestió de feina, agafo dos trens abans de l’hora per por d’arribar tard. Si un dia la gent deixa de votar o es posa a votar coses rares, no en tingueu cap dubte: Renfe/Adif en tindrà la culpa. Creieu que és lògic que l’any 2022 en sortir del treball i tornar a Sabadell hagis d’anar dret perquè a l’hora punta han posat un tren curt de tres vagons en comptes d’un de sis? El 90% de la inversió en trens a Espanya ha anat a parar al 5% de població que agafa l’AVE; als altres que els bombin.

Si es vol fomentar l’ús del transport públic, primer que es federalitzi el mecanisme de presa de decisions, per què no són gratis els Ferrocarrils de la Generalitat? Per què el govern central no els considera espanyols? Tampoc és espanyol el metro i tots els autobusos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona? Tot plegat és una merda. I perdoneu, però l’adjectiu era encara pitjor. Molt pitjor.