Gabri Garcia: “Ens hem tret pressió de sobre”

Les valoracions del tècnic arlequinat, Gabri Garcia, després d’aconseguir la primera victòria de la temporada davant el Cornellà (1-0).

Fins a vuit canvis en relació amb el partit de Castelló: “Els hi he dit que el resultat de Castelló no tenia res a veure amb els vuit canvis. Tots els jugadors que han entrat avui han estat a un nivell molt bo, per tant, marxo molt satisfet. És la mostra més honesta que tenim un equip amb un gran nivell, amb dos jugadors per posició que poden jugar sense cap problema”.

Primera victòria. Alliberament de l’equip?: “És molt important per al creixement de l’equip, per continuar creient amb el que fem. Ja no només pels jugadors, sinó també per l’afició, el club. Ens hem tret la pressió de sobre amb aquesta victòria, que la necessitàvem. Si volem arribar als nostres objectius, hem de ser forts a casa i guanyar molts punts”.

‘Déjà-vu’ de l’Amorebieta?: “Per moments ha semblat que es repetia la història. Hem tingut molt control per part nostre i ells no han tingut cap jugada de perill. Hem arribat als darrers metres amb facilitat, però ens ha faltat, potser, ser més agressius. Hem tingut la del Sergi Garcia i la del Pau Víctor, però no hem finalitzat. Volíem donar confiança, però s’havia de madurar davant un equip que defensivament és bo”.

L’únic ‘però’ ‘tancar’ el partit: “Avui, defensivament hem fet un partit molt bo. Hem estat força sòlids. Si alguna cosa no ens pot haver agradat és això, però al final això és un tema emocional, que només ens pot fer angoixar. El nostre objectiu sempre ha de ser mirar de tancar els partits”.

Sergi Garcia, golejador: “Vam fer l’esforç perquè vingués. Sabíem que ens donaria aquest plus. És un jugador de categoria superior. Vaig parlar amb ell i li vaig dir que tenia unes qualitats molt bones, però que havia de ser més atrevit. La seva assignatura és el gol. Ara ha de continuar amb aquesta dinàmica perquè ens donarà molt”.