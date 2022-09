Mig milió d’euros per definir el control d’accessos al centre de Sabadell

La Junta de Govern Local ha aprovat destinar 464.275 euros per definir els passos necessaris a seguir per ampliar el control d’accessos a la zona del centre de la ciutat. Es vol ampliar el sistema que ja es fa servir als carrers de Gràcia i Sant Pau on els vehicles autoritzats poden fer baixar la pilona amb una targeta magnètica. Ara, amb aquest pas, l’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte executiu, en breu sortirà a licitació i hi haurà un termini d’execució previst de vuit mesos.

L’empresa que guanyi el concurs tindrà aquest període de temps per definir els treballs necessaris per la implantació del control d’accessos. Prop de mig milió d’euros és el màxim fixat per l’Ajuntament com a cost de l’encàrrec, que en el millor dels casos seria de 322.436,04 euros per contracte.

Zona de baixes emissions

Aquesta iniciativa va en consonància amb el replantejament que està fent el consistori de la mobilitat a tota la ciutat, però especialment al centre. Hi ha diferents projectes que s’estan definint alhora que són la futura zona de baixes emissions, la unió dels dos aparcaments del Passeig i aquesta ampliació del control d’accessos tant de veïns com serveis i vehicles de càrrega i descàrrega que van a les botigues, oficines, bars i restaurants de tota la zona més cèntrica. En el cas de la zona de baixes emissions (ZBE), en els pròxims mesos està prevista la instal·lació de vuit panells informatius que delimitaran la zona on serà.

El finançament es duu a terme amb els fons europeus Next Generation en matèria de mobilitat, i s’inclouen en les obligacions de la Unió Europea perquè totes les ciutats de més de 50.000 habitants apliquin aquesta restricció per reduir la contaminació dels vehicles. Ara s’ha aprovat el projecte i està previst que surti a licitació en les pròximes setmanes. Un cop s’adjudiquin les obres, la previsió és que estiguin acabades en dos mesos. Pel que fa a la unió dels dos aparcaments, s’estan redactant els plecs per licitar la gestió del futur pàrquing.