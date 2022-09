L’escriptora sabadellenca Montse Barderi serà a la Setmana del Llibre en Català reflexionant sobre maternitats, el 16 de setembre a les 17.15h, a l’expositor de l’editorial Columna. Estarà acompanyada de la també escriptora Laia Aguilar, que presentarà la novel·la Les altres mares i parlarà de de la gestació subrogada de dones ucraïneses, del cas de dones que de països del sud que venen a treballar en cures i perden la relació amb els fills de casa i del dol perinatal.

Barderi aborda la maternitat a la seva darrera obra, La vida autèntica (2021). És en el moment que la protagonista, una editora, decideix no ser mare per “ser tot allò que vulgui ser”. L’escriptora ho concep com un desafiament “als mandats de gènere i als seus argumentaris”. La maternitat, tant si la vols com si l’evites, sempre es presenta a la vida d’una dona.

“És compatible que les escriptores siguin mares sense abandonar la carrera literària?”, també posa a sobre la taula Barderi. “Quantes escriptores han renunciat a llibres pels seus fills? Em sembla molt difícil conciliar totes dues coses”, continua. “Hauríem de viure en un món que la gent de la cultura poguéssim viure de les nostres vocacions”, afegeix.

El mateix divendres 16 de setembre, però una hora abans, l’articulista Marta Pontnou, establerta a Sabadell des de fa anys, presentarà una altra taula per parlar sobre maternitats. Hi participaran les escriptores Elena Crespi (Sortir de mare), Mireia Romero (Fills del món) i Marta Grau (Una casa on tornar).

L’Ajuntament de Sabadell també serà a la Setmana del Llibre en Català. La cap de cultura municipal, Jordina Puntí, hi serà acompanyada per Barderi, tècnica municipal, per inspirar-se pel Programa de Lletres i Pensament, creada per a Sabadell Capital de la Cultura 2024 amb la intenció “d’establir xarxes entre escriptors, posar en valor el seu talent, així com també crear i posar en marxa activitats”.