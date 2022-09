3 de cada 10 sabadellencs va rebre un ajut de menjador el curs passat

El curs 2021-2022 va tancar amb un total de 21.691 ajuts individuals de menjador concedits al Vallès Occidental. Prop d’un 30% d’aquesta xifra absoluta prové de Sabadell, que es consolida com el municipi vallesà que més concessions d’ajuts va rebre un cop tancat el curs 2021-2022, amb 6.473 beques menjador.

El creixement d’aquestes sol·licituds és constant any rere any, i malgrat que Sabadell lidera el podi al Vallès, Terrassa va ser el municipi que va experimentar un creixement de la demanda més alt. El curs passat les ajudes van créixer un 15% a Terrassa (810 concessions), per davant d’un 3,3% a Sabadell (208 concessions). Aquestes són xifres recollides pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Una de les incidències més elevades

En una llista de 22 municipis, Sabadell ocupa la tercera posició pel que fa a la taxa d’incidència dels ajuts, només per sota de Badia del Vallès (39,2%) i Rubí (31,5%). A Sabadell, la taxa d’incidència a la població escolar és d’un 29,2% . Aproximadament, a 3 de cada 10 alumnes de l’etapa d’infantil i primària a Sabadell se’ls concedeix un ajut de menjador. La dada també posiciona el municipi per sobre de la mitjana al Vallès Occidental, que és d’un 22,8%.

Un 20%, a la concertada

Si parlem de la titularitat dels centres, a Sabadell una cinquena part (1.281 alumnes) de les beques menjadors van concedir-se a l’escola concertada i la resta, un 80% (5.192 alumnes), a centres de titularitat pública.

Quan es concedeix, i quan no, un ajut?

El cert és que aquestes beques de menjador estan destinades a un perfil familiar concret, per aquest motiu, cada any, algunes de les sol·licituds són desestimades o directament no entren a valoració. El curs 2021-2022 va aglutinar un total de 26.652 sol·licituds per a rebre aquest ajut, de les quals, quasi 5.000 van ser denegades.