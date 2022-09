La síndica alerta sobre la manca d’espais per a la higiene menstrual als centres educatius

La síndica municipal de greuges, Eva Abellan, alerta sobre la “manca d’espais per a la higiene menstrual” als centres educatius de Sabadell, després d’una investigació a 33 escoles i instituts. Segons es conclou a l’informe, a la majoria de centres analitzats falten elements d’higiene i confort dins del lavabo, com ara paper higiènic, papereres per a dipositar compreses i tampons i sabó de mans, entre d’altres.

Un total de 1.133 persones han participat en una enquesta i una de les principals conclusions és que se senten “incòmodes” o “molt incòmodes” quan tenen la regla al seu centre educatiu “perquè no poden higienitzar-se correctament”. La meitat d’elles ha faltat algun dia a l’escola pel fet de tenir la menstruació i el 65% d’aquestes persones han vist que, aquesta falta d’assistència, els ha perjudicat per seguir correctament les classes.

Segons Abellan, el fet que el sistema educatiu no proporcioni els espais físics adequats per a una correcta autocura de l’alumnat, contribueix a “invisibilitzar la menstruació com a fet fisiològic de les dones”. La síndica recomana que els lavabos disposin dins del cubicle individual, pica per rentar les mans, paper higiènic, sabó, paperera i tot allò necessari per a l’ús dels productes menstruals reutilitzables.