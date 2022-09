L’Estadi Josep Molins, sense il·luminació elèctrica per un robatori de coure

A les fosques. Les Pistes municipals de Sant Oleguer ‘Estadi Josep Molins’ s’han quedat sense il·luminació elèctrica. El motiu, confirmat per la Joventut Atlètica Sabadell, ha estat el robatori del coure del cablejat de les quatre torres que donen llum a la instal·lació. El fet es va produir la matinada de dilluns passat. Els lladres van accedir a l’Estadi per algun punt -és relativament senzill eludir la tanca- i van tenir força temps per fer realitat el seu pla.

El problema el van detectar l’endemà, quan no funcionava l’enllumenat. L’entitat sabadellenca va demanar avançar els entrenaments mitja hora als seus atletes per guanyar llum natural i poder acabar les sessions. La J.A. Sabadell s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament i la resposta no ha estat gaire optimista: es necessitarà unes quatre setmanes per resoldre l’avaria i que tornin a funcionar amb normalitat les torres. L’alternativa és instal·lar uns focus externs per donar una mica de llum “tènue”.

Això significa un hàndicap molt greu per a l’entitat atlètica perquè ara la llum natural s’escurça cada dia més i afecta especialment als torns d’entrenament de l’Escola i també els sèniors que entrenaven sota la il·luminació elèctrica. El club confia que es pugui resoldre abans del termini marcat.