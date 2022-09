Les pluges dels darrers dies i les temperatures càlides que encara ens acompanyen aquest mes de setembre són ingredients que conviden a un augment de la presència del mosquit tigre. Aquests insectes són potencials transmissors de diverses malalties i, per tal d’evitar la seva proliferació, és aconsellable seguir algunes mesures de control. Els ous i les larves d’aquest insecte viuen en petites basses d’aigua estancada en àrees exteriors properes a la presència humana.

Una de les accions a nivell domèstic més eficaces perquè no es desenvolupin és buidar o netejar els espais on es produeixen petites acumulacions d’aigua –gerros exteriors, cendrers, zones de desguàs, etc.–, on aquesta espècie creix i es reprodueix. Alhora, també resulta eficaç tapar amb mosquitera o un altre sistema els bidons d’aigua de regar i netejar de restes de fulles les zones de drenatge o canals de desguàs.

Paral·lalemnt, és recomanable evitar forats i depressions a terra que puguin acumular aigua més d’una setmana, així com renovar l’aigua de les arquetes dels embornals o desguassos com a mínim dos cops per setmana. A basses i fonts ornamentals és molt útil posar-hi peixos. Tot plegat, ajudes per evitar la presència del mosquit tigre.

Potencials transmissors de malalties

El mosquit tigre pot transmetre diverses malalties com, per exemple, el Dengue, la Chikungunya o el Zika. Aquestes afeccions estan causades per virus i poden produir febre i dolors articulars i musculars, entre altres símptomes, i en algunes ocasions es requereix hospitalitzar els pacients. Els virus es transmeten a les persones quan l’insecte pica després d’infectar-se picant abans una altra persona infectada pel virus