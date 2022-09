El Teatre Sant Vicenç oferirà 75 funcions aquesta temporada

El Teatre Sant Vicenç encara la nova temporada 2022-2023 amb ganes d’oferir espectacles de gran format i una programació ben farcida, que es repartirà en 10 mesos. Fins a 75 funcions durà a l’escenari l’entitat de teatre de la Creu Alta. Aquest any, a més, serà molt especial, ja que celebraran el 80è aniversari d’Els Pastorets amb trobades entre actors i reculls d’imatges per percebre com ha evolucionat la representació, entre d’altres.

El primer espectacle per inaugurar la temporada serà aquest divendres la comèdia El Crèdit, que en el marc del cicle Nits al Vestíbul es representarà fins al 23 de setembre. Dissabte vinent, serà el torn de la comèdia Un funeral per morir-se, que es podrà veure a la Sala Gran fins al 16 d’octubre.

Dues de les propostes més atractives de la temporada seran grans musicals, a la Sala Gran: El so de la música, del 12 de febrer al 12 de març, i El Gran Showman, del 15 d’abril al 28 de maig.

A la Sala Gran també hi podrem veure la comèdia En blanc, a més d’Els Pastorets, esclar, des del 12 de desembre fins al 22 de gener. Al Vestíbul, hi haurà també Distopies, Situació bis i L’habitació, de l’escriptor i dramaturg Manuel de Pedrolo i, per acabar de delectar lletraferits, l’adaptació teatral de la La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, sota el títol de Colometa, o un altre clàssic català, Ocells i Llops, de Josep Maria de Sagarra.

La direcció del Teatre Sant Vicenç, així doncs, planteja la temporada com “un homenatge a l’art i la música com aspecte essencial a les nostres vides”. També celebren la recuperació dels grans formats, “l’especialitat del centre”. En el cas dels dos musicals, ja avancen que faran pujar a l’escenari “un gran volum de persones per omplir-lo de ball, música i aventures”.

En definitiva, l’entitat es marca l’objectiu de “continuar sent una referència cultural, teatral i social a Sabadell”, a més de voler “ampliar el teixit social de l’entitat i educar amb valors a través de les arts escèniques”.

Per aquesta temporada, l’entitat ha anunciat que formarà part d’Apropa Cultura, una associació per fer accessible la cultura a tothom, i en especial a persones vulnerables. És per això que el primer cap de setmana d’estrena dels espectacles, els preus de les segones entrades estaran al 50%, a través del codi Proestrena.

El Teatre Sant Vicenç també continuarà oferint el Taller de Teatre a un gran volum d’infants i adolescents i, per els més grans, oferirà el TXL, una formació teatral amateur per a majors de 18 anys.