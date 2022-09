El Sabadell vol donar un cop d’efecte al Collao

Nou examen. Després de sumar la primera victòria de la temporada, el Sabadell vol confirmar la bona línia donant un cop d’efecte en un dels camps considerats més complicats de la categoria com El Collao davant el CD Alcoyano, aquest diumenge (19.30 h). Gabri Garcia encara no podrà comptar amb Sergi Altimira, però debutarà el capità César Morgado en la convocatòria.

Quan toca viatjar al Collao sempre ens venen al cap els mateixos conceptes: estadi mític, futbol d’abans, ambient calent… Però no deixa de ser un partit i el Sabadell ha demostrat que és possible jugar bé i guanyar-hi. Qui no recorda l’exhibició de la temporada 10/11 amb un Juanjo excels i un Isaac Cuenca demolidor? Doncs el Sabadell de Gabri també té una idea clara de joc i si sap adaptar-se a les circumstàncies, pot fer mal. No es podran repetir les facilitats del Nou Castàlia per aspirar a un bon resultat. El Collao sempre és un examen i superar-lo amb nota significaria una nova glopada de confiança i credibilitat pels arlequinats.

Després de l’allau de rotacions de la setmana passada, Gabri Garcia destaca l’actitud dels seus homes aquesta setmana. “Els que no van jugar davant el Cornellà van fer dilluns el millor entrenament de la temporada i aquest és el camí”. Encara que augura “alguns canvis”, el tècnic arlequinat sembla que no variarà massa l’onze per enfrontar-se al CD Alcoyano. Entén que les característiques de l’escenari i el rival “no ens haurien de condicionar. Nosaltres tenim una idea de joc i l’hem de mantenir. No podem estar entrenant durant tres mesos uns aspectes i ara fer-ho tot diferent. Després, dins d’aquesta idea hem de saber adaptar-nos a les circumstàncies i tenir la maduresa per no posar-nos nerviosos”.

És conscient de les virtuts del rival. “Es tracta d’un equip molt sòlid i té jugadors amb molta experiència. Mai perd la calma i porta el partit a on vol. Per això serà vital saber defensar aquest joc amb els nostres arguments i tenir consistència. En un partit sempre es produeixen errors, i en continuarem fent, però intentarem que no siguin els mateixos”, en referència al partit del Nou Castàlia.

César Morgado i Joanet

La gran novetat a la convocatòria serà César Morgado, gairebé nou mesos després de la seva greu lesió a Castelló. Keita i Sergi Altimira no arriben a temps i Jaume Piñol, tot i estar recuperat, probablement jugarà un amistós amb el filial de Primera Catalana. És dubte Athuman per molèsties a l’abductor. El ‘virus FIFA’ també afecta el Sabadell. Joanet López estarà a El Collao, però dilluns s’incorpora a la selecció de Guinea Equatorial per jugar la classificació de la Copa Africana davant Togo el dimarts 27. Es perdrà el duel contra el Calahorra de la següent jornada.

El CD Alcoyano de Vicente Parras ha protagonitzat un excel·lent inici de temporada amb el seu ‘7 de 9’ fonamentat en la fortalesa defensiva. De fet, encara no ha rebut cap gol i és l’únic equip imbatut de les tres primeres categories estatals. El porter Miguel Bañuz ha tornat per substituir el veterà José Juan, a qui li van donar la baixa. El club va vendre dos peces importants de l’any passat per un total de 67.000 euros: Andy Escudero al Nàstic (17.000) i Javi Antón al Castellón (50.000), però manté el seu habitual esperit de lluita i porta el límit l’exercici defensiu. Els dos únics gols, obra de Raúl Alcaina, han suposat 6 punts fora de casa.

La seva assignatura pendent és precisament El Collao, on només han guanyat un (1-0 contra el Linense) dels últims 8 partits de lliga disputats entre la passada i aquesta temporada (0-0 davant el Barcelona At.). Fins i tot, en la pretemporada es va negar la victòria en els tres duels disputats a casa. El partit serà dirigit pel col·legiat del Comitè murcià, José David Martínez Montalbán, qui la temporada passada va xiular precisament el Sabadell-Alcoyano (3-0) i també l’Algeciras-Sabadell (0-0). En la 17/18 va tenir una polèmica actuació en un Penya Deportiva Santa Eulàlia-Sabadell (1-1): un penal contra els locals i l’expulsió de Guillemenot.

L’anècdota: els fills de Jaume i Xavi Montava

Pares i fills. Aquesta setmana parlàvem de la curiosa coincidència familiar entre els sabadellencs Sergi Garcia i el seu pare Jaume. Doncs en el CD Alcoyano també passa una cosa semblant i amb un exarlequinat de protagonista: Javi Montava. De fet, va ser company de Jaume en el Sabadell 2002/03. El seu fill, Javier Montava, de 19 anys, ha estat en totes les convocatòries sense debutar. Es podrien trobar els fills sobre la gespa d’El Collao.