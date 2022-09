En defensa d’Imane Raissali

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

La sabadellenca Raissali va arribar aquí amb vuit anys i s’ha convertit en una rapera de referència per a molta gent. Miss Raisa, que és el nom artístic, té 600.000 seguidors a TikTok. Va penjar un vídeo defensant el col·lectiu LGTBI i els integristes islàmics l’han amenaçat de mort a ella i a la seva filla, que té quatre anys. De fet, li han enviat fins i tot vídeos de la seva filla. S’ha de ser molt mala persona per fer una cosa així. També l’han amenaçat fent referència a la mort del seu pare de càncer quan ella tenia 16 anys. Ara, un d’aquests assetjadors que defensa l’islamisme radical ha estat detingut quan va arribar amb un avió a Madrid procedent de Birmingham.

Crec que estem en un cas semblant a Mossèn Cinto Verdaguer. Quan Mossèn Cinto va començar a criticar els rics, el Marquès de Comillas, l’Església catòlica i la Lliga Regionalista van generar una brutal campanya contra ell –va tenir sort que no hi havia Twitter ni xarxes– i van fer tot el possible per tractar-lo com un boig per després poder-lo tancar. En defensa del mossèn van sortir tots els ateus, agnòstics, anticlericals i republicans d’esquerres de Catalunya. De fet, el seu enterrament va ser un dels més importants de la història del país. Mai el moviment obrer havia defensat tant un catòlic.

Ara passa el mateix, els laics i lliurepensadors sortim en tromba a defensar Miss Raissa a Catalunya i a Espanya, però hi ha un gran silenci de la comunitat musulmana, on no hi ha cap autoritat que hagi sortit en la seva defensa, tampoc cap imam de Sabadell. Tampoc els partits d’esquerra catalans hi diuen res. Hi ha coses que no es fan bé.

Miss Raissa és la típica artista sabadellenca. Com a bona sabadellenca fa el que vol, com vol en una ciutat lliure i avançada. Però ser una societat oberta i avançada no és producte de l’atzar. Ha estat molt difícil aconseguir-ho. Han calgut moltes lluites, moltes amenaces, molts empresonaments, moltes morts de gent treballadora al llarg del temps per tal que a la ciutat la gent se senti lliure per fer el que vulgui. La quantitat d’artistes de tota condició ens avalen: Albert Pla, Mirna Lacambra, Benet Casablancas, Juan Manuel Cañizares, l’Orquestra Simfònica del Vallès, Teresa Rebull, Juan Cortés, “Duquende” o Sergio Dalma. I ara Miss Raisa.

Raissali també ha decidit renunciar al vel i prepara un llibre que es dirà Porque me da la gana. Raissali ha dit: “Totes les persones que utilitzeu la religió com a paraigua per explotar el vostre odi contra la resta de la gent, aquest és l’islam que defenseu i voleu que la gent respecti? Perquè si per vosaltres això és ser musulmà, clarament no professem la mateixa fe”. Convindria que els líders polítics locals es signifiquessin en defensa de Raissali i fins i tot que el ple municipal en fes una declaració institucional. No pot ser que es pugui amenaçar una sabadellenca per unes opinions tan sensates sobre el col·lectiu LGTBI o per treure’s el vel.