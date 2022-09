La Crida per Sabadell celebra un debat per elaborar el seu programa electoral

La Crida per Sabadell ha organitzat l’Escola de Formació, un acte obert als veïns de Sabadell per debatre els eixos que ha de definir el seu programa electoral. En aquesta primera trobada, es debatran eixos com ara l’esport, la cultura, l’urbanisme, la mobilitat i els drets socials. Segons la formació anticapitalista, “serà la primera trobada de moltes”. La trobada tindrà lloc el matí de dissabte al centre cívic de Sant Oleguer i s’anomenarà Isabel Vilà per homenatjar a la mestra i sindicalista republicana que va viure a Sabadell i que va ser una de les impulsores de l’escola de lliure pensament.

La jornada comptarà amb persones que estan treballant a Sabadell en els diferents àmbits a tractar. En l’àmbit dels drets per les persones, la taula rodona que serà moderada per l’actual regidora de la Crida Anna Lara, comptarà amb el sindicalista Dani Espanya o l’activista de la Plataforma d’afectats per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell, Oriol Sorolla.

A la taula d’urbanisme feminista i mobilitat es debatrà “la necessitat d’un espai públic per a tothom dins del marc actual d’emergència climàtica”, i participaran la politòloga Georgina Monge, l’urbanista i número 8 de la Crida Pau Avellaneda o la biciactivista Dani Marinova.

La taula de cultura, art i llengua analitzarà el model cultural que Sabadell necessita i serà moderada per la filòloga Esther Saborido. Per aquest debat la formació comptarà amb persones de la cultura popular, com en Pau Recio, el gestor cultural i impulsor de l’Embassa’t, Arnau Solsona, l’artista visual Assumpció Oristrell o l’activista lingüístic Guillem Fuster.

Per últim, es durà a terme la taula de debat que “vol posar el focus en l’esport com a eina de transformació i cohesió”, en la que participaran dues dones del gimnàs popular Rukeli com la Júlia Bernabeu i la Lu Dominguez, l’exfutbolista Oleguer Presas o l’entrenadora de Rugbi Bet Grané, i el debat serà dinamitzat per l’exregidora d’esports Glòria Rubio.

“Hi ha molta gent a la ciutat treballant fa anys en dignificar-la en tots els àmbits, només hem d’escoltar-los, analitzar i debatre. Governar aquesta ciutat només es pot fer vivint-la i coneixent-la, per això ens hem volgut dotar d’un bon gruix de persones que saben bé de què parlen, i que s’estimen la ciutat.” Explica l’alcaldable de la Crida Nani Valero.