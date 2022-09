La Crida per Sabadell fa bagatge i comença a preparar les municipals

Les eleccions municipals són cada cop més a prop. Tot i quedar alguns mesos per la seva celebració els partits ja comencen a preparar-se. Aquest dissabte ha estat el torn de la Crida i el lloc triat el Centre Cívic de Sant Oleguer. Allà hi han realitzat l’escola de Formació d’Estiu Isabel Vila.

Adaptar-se al nou cicle

La trobada ha suposat un espai de reunió entre diferents associacions i entitats de la ciutat. L’objectiu, començar a elaborar el programa electoral, però també fer un repàs dels 10 anys de vida de la formació.“Els temps canvien i les propostes també ho han de fer, confluint sempre amb els nostres principis”, ha expressat l’alcaldable, Nani Valero. “El que busquem és fer un programa de la gent i per la gent, escoltant les seves necessitats i propostes”, ha afegit.

Des de la Crida han destacat que el nou programa tindrà el del 2019 com a base, “ara el volem actualitzar tensant encara més cap a l’esquerra”.

Anàlisi del context polític

A la presentació de l’acte també hi ha assistit l’actual diputat de la CUP, Xavier Pellicer.”Tenim una situació complicada tant de país com sanitària i als moviments populars, però cal continuar lluitant, perquè hi ha molts conflictes que cal solucionar”, ha puntualitzat.

Pellicer ha destacat els 10 anys d’aprenentatge de la Crida, tant a l’oposició com el període on van cogovernar. També ha volgut parlar dels nous reptes als quals s’enfronten: “Cal que continuem organitzats i recuperem teixit popular, quan generem conflicte també generem moviment i transformació”. Per acabar, s’ha mostrat esperançat: “El projecte és clar, tenim el què i el com i estic segur que tornarem a reflotar”.

Les jornades de formació han durat fins a gairebé les 16h amb diverses ponències i debats. Hi ha assistit una 50a de persones.