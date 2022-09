La crema de contenidors torna a augmentar a Sabadell

La crema de contenidors a Sabadell ha tornat a nivells d’abans de l’esclat de la pandèmia del coronavirus, amb xifres que, igual que els anys 2019, 2018 i 2016, han superat les 200 unitats afectades. “Hem recuperat la normalitat”, afirma el quart tinent d’alcaldessa, Jesús Rodríguez. El 2021 se’n van notificar 273, el segon valor més alt dels últims sis anys a la ciutat, segons les dades de la Memòria de la Policia Municipal.

El 2020, el cos va notificar 112 contenidors perjudicats i això suposa que el 2021 l’increment fos del 143%. Precisament, en aquest document policial de l’any passat es ressalta que aquest fenomen “segueix essent una problemàtica comuna”, però no només a la capital vallesana, també a les localitats de l’àrea metropolitana. Una pujada notable d’aquest atac vandàlic que va lligat a la Covid i a les restriccions que se’n van derivar. El 2019 la crema de contenidors va disparar-se fins als 306, la xifra més alta d’aquest període de sis anys.

Aquests actes traduïts en perjudici per a les arques públiques van superar el mig milió d’euros el 2021, més enllà de la substitució de la unitat, també hi ha contemplada la renovació integral, reparacions i recanvis, entre d’altres. Rodríguez matisa que des de l’Ajuntament es contraposen dades de Policia i de l’àmbit de Residus -Smatsa-, perquè es conegui “la realitat de l’afectació”.

D’aquesta manera, “cada contenidor afectat que identifica la Policia no vol dir que s’hagi cremat, perquè des de Residus, un cop revisat, es pot tornar a utilitzar”, explica. Així, un cop fet el filtre, els números varien: 2016, 212; 2017, 196; 2018, 250; 2019, 281; 2020, 186 i 2021, 259. Uns números “amb menys incendis”, ja que especifica, entre 2016 i 2021 s’han registrat, 65, 74, 90, 101, 80 i 69, respectivament. “Hem recuperat la normalitat”, insisteix també amb aquesta pauta de focs, puntualitzant que “estem millor que 2019”.

Rodríguez assenyala que hi ha un dispositiu muntat per enxampar el o els responsables, ja que, com recorda, és necessari fer-ho in fraganti i “tampoc hi ha un patró de pauta”. En aquest sentit, no destaca cap detenció, però sí una onzena d’identificacions de possibles piròmans que permeten “tenir-los controlats”. També afegeix que “no tota la crema són actes vandàlics sinó imprudències” com ara, cendra de xemeneies i restes d’una barbacoa, entre d’altres.

Més vehicles afectats per les flames

Una altra de les lectures de la Memòria Policial és l’increment de vehicles danyats en aquests episodis de foc. L’any passat es van pràcticament doblar, passant dels 27 serveis del cos de 2020 als 49. En canvi, els anys 2018 i 2017 els registres van ser de 22 i 24, respectivament. A mes, d’afectar arbres i balconades, apunta Rodríguez.

El tinent d’alcaldessa detalla solucions que, a més, d’alguna detenció practicada, ressalta instal·lar contenidors metàl·lics per fer de tallafocs i afegir-ne de segona mà. En aquest mandat, precisa, s’han instal·lat més de 300. Estima que hi ha més de 5.500 contenidors repartits per la la ciutat i que la problemàtica és estesa per d’altres localitats.