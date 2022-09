Aquest dimarts s’ha presentat a la plaça del Gas la vuitena edició del Mescla’t, que arriba un any més a la ciutat sota el lema ‘Sabadell, compromesa amb el món’. La cita, que comptarà amb la participació d’una trentena d’entitats, presenta una programació plena d’activitats i propostes que busquen reivindicar els valors de la diversitat i la convivència.

L’acte de presentació ha servit per conèixer l’exposició ‘Víctimes del discurs de l’odi’, de Ruido Photo, que es podrà visitar a la plaça del Gas fins el proper 17 d’octubre. La mostra exposa fotografies de diversos racons del món, destapant crues realitats com les que es viuen a la Brasil de Bolsonaro, els Balcans, Nova York o a Lesbos. Amb una mirada intimista, personal i voluntat de denúncia, s’evidencien les desigualtats i injustícies contra els drets de molts ciutadans migrants a les diferents regions. Un dels fotògrafs i membre de Ruido Photo, Edu Ponce, ha explicat alguns dels secrets que s’amaguen darrere de cada instantània.

A banda de les activitats i les carpes d’entitats del dissabte 1 d’octubre, destaca la Plaça del Diàleg-Arcadi Oliveres, que es farà el divendres 30 de setembre, a més d’altres mostres que s’aniran presentant durant la primera setmana del mes d’octubre. Exposicions amb la solidaritat, la cooperació i la força de les entitats com a eixos vertebradors.

Enguany, i a diferència de les últimes edicions i per causa de la Covid, es recuperen les carpes gastronòmiques, que oferiran menjar i begudes d’arreu del món. També hi haurà el Punt Lila i representació de diversos serveis de l’Ajuntament, com l’Oficina d’Entitats i Voluntariat, Joventut, o els programes de Drets Civils, Acollida i Cooperació.

La tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, ha celebrat que la vuitena edició pugui tornar a la normalitat. “Podem dir que el Mescla’t torna en la seva plenitud”. “La diversitat ha de servir per enriquir-nos i mostrar que Sabadell està compromesa amb el món”, ha destacat com a lema de la ciutat. A la presentació també hi han assistit Yenny Ribera i Mercè Biosca, representants de la Comissió d’Entitats del Mescla’t.