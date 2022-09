Aquest dimecres Aigües Sabadell ha celebrat el Dia de la Transparència -després de dos anys sense fer-o per la Covid- i ha rendit comptes amb la ciutadania i també amb el medi ambient. La companyia ha presentat “el triple informe integrat” i que Aenor ha fiscalitzat per saber “què diuen de nosaltres i del servei que prestem”, ha explicat el director, Xavier Cabanillas. I que l’auditoria ha remarcat “diversos punts forts” -escape room, aposta per energia verda i l’assoliment d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), etc-.

Un document elaborat en tres eixos: medi ambient, sostenibilitat i persones, perquè al cap i a la fi, “som persones treballant per a persones”, ha reflexionat Cabanillas. I això traduït en xifres, tal com ha detallat un dels tècnics de l’empresa, Adolfo Pino, és l’aposta per l’energia fotovoltaica a l’EDAR Riu Ripoll, amb la instal·lació de 900 kW que suposa una generació d’energia equivalent a uns 200 habitatges i un estalvi d’emissions d’unes 700 tones de CO2 i que ha comptat amb una inversió de més de 800.000 euros, finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Pino ha precisat que tot plegat fa que la planta tingui una autoproducció del 21% i la voluntat és que “en els propers anys arribi al 50%”. Ell mateix ha afirmat que de cara al futur cal posar en marxa la fase 2 amb la cobertura fotovoltaica i “la reutilització de residus”, una iniciativa batejada amb el nom de Biotop i que busca recursos amb els fons europeus Next Generation.

Una altra de les actuacions destacades dutes a terme per Aigües de Sabadell ha estat el reforç de subministrament a la zona sud de la ciutat i la intervenció que s’ha fet a Torre-romeu, que ha servit “per reduir les avaries”, de forma considerable, ha recalcat l’empresa. Per aquest motiu, ha reclamat que “es mantingui la inversió i fins i tot, si es pot, s’incrementi” davant d’una xarxa que té una antiguitat de 50 anys, ha puntualitzat.

Sense talls a famílies vulnerables

“Aigües Sabadell no talla l’aigua a famílies que no poden pagar el rebut”, ha manifestat el director de Clients i Participació, Josep Escartín, i fins i tot, ha apuntat que, en certa manera, es va avançar en la llei catalana d’emergència habitacional i pobresa energètica.

Atenció als veïns

En l’aspecte social, la companyia ha posat de relleu l’obertura dels punts d’atenció als usuaris que viuen als barris allunyats del centre de la ciutat. “Mentre hi ha bancs i caixes que tanquen oficines, nosaltres n’obrim”, ha dit el responsable de l’àrea. Una atenció que té lloc coincidint amb el rebut trimestral i que es duu a terme als centres cívics i a les seus de les associacions de veïns.

També s’’encarrega de recollir queixes i ha detallat que el 2021 se’n van registrar 102 per escrit i al voltant d’una desena van arribar a institucions de consumidors com l’Oficinal Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) o a la Sindica de Greuges de Sabadell, entre d’altres.