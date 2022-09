El Taulí millora els protocols en cas de patir un ictus

L’Hospìtal Parc Taulí ha reduït el temps d’atenció en pacients amb un ictus isquèmic -malaltia també coneguda com a infart cerebral-, amb una intervenció per sota de la mitjana fixada pel Servei Català de Salut, que és de 30 minuts. Una millora que ha arribat per l’impuls d’un nou circuit -anomenat Codi ictus- en el qual participen especialistes de diferents àmbits (Neurologia, Urgències, Diagnòstic per la Imatge, Radiologia Intervencionista, Crítics, Gestió de Pacients, Organització Digital i portalliteres).

La rebaixa de temps ve marcada pel canvi del sistema d’alertes, es facilita el procés d’admissió i petició de proves, i s’ha modificat el flux de pacient, traslladant-lo directament al TAC des de la seva entrada a Urgències, una eina que es troba en aquesta unitat des de l’estiu de 2020. A més, des de la perspectiva assistencial, s’ha reforçat el servei de Neurologia i s’ha ampliat a 24 hores els 365 dies de l’any la guàrdia de radiologia intervencionista.

El Codi ictus es va posar en marxa el passat 6 de juliol i, per exemple, han constatat que en els ictus-cerebrals el temps entre l’arribada del malalt i l’administració del tractament, per via intravenosa, el temps d’actuació ha estat, de mitjana, 21 minuts entre la vintena de pacients. I, tal com ha apuntat el Taulí, es tracta d’una reacció important, perquè “és un factor crític per a la recuperació” del malalt.

Aquesta millora en l’atenció situa el centre sabadellenc “a la capçalera” dels hospitals amb millor temps de Catalunya. I és que l’ictus isquèmic afecta 13.000 persones cada any a Catalunya, provocant diferents nivells de discapacitat al 45% dels pacients. Al Taulí s’atenen a diari una mitjana de dos casos d’ictus i és la primera causa de discapacitat greu i de dependència en adults i està entre les tres primeres causes de mortalitat a l’Estat.

Menys temps per un coàgul a l’artèria

El Taulí també ha reduït en 19 minuts, respecte a 2021, la intervenció d’un usuari que ingressa a Urgències i fins que se li fa la punció femoral per extreure el coàgul que obstrueix una artèria. S’ha situat en 56 minuts amb aquest mateix mecanisme que amb els ictus.