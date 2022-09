Els restauradors i hostalers estan acostumats a presenciar escenes de tot tipus en els seus locals. Molts clients, a més, expressen les seves opinions sobre el menjar, el servei i el lloc, en el mateix establiment o a través de xarxes socials i altres espais de debat a internet. Una d’aquestes plataformes on intercanviar impressions és a les ressenyes a Google, una espècie de guia on valorar l’experiència. Poc es podia esperar el Francisco, propietari del Bar la Llar, al centre de Sabadell, que es trobaria una crítica com la de la Laura Porta.

L’episodi es va desencadenar en plena Festa Major. Després del correbars, una colla va arribar a l’establiment amb la intenció de sopar. Tot i ser advertits pel personal del bar sobre l’estona d’espera per la quantitat de gent que esperava a ser servida, van decidir asseure’s en una taula i esperar el seu torn.

La sorpresa va arribar quan, després de consumir, el grup, format per unes sis persones, va decidir marxar del bar sense pagar, fent el que col·loquialment es coneix com un ‘sinpa’. La fugida no va passar desapercebuda per un dels treballadors del local, que va decidir sortir corrent per perseguir el grup i exigir que paguessin el que havien demanat. “Quan ho va veure, no va dubtar en empaitar-los carrer enllà”, recorda un dels propietaris. Finalment, va aconseguir que accedissin a fer marxa enrere i liquidessin el deute.

Però, per si no fos suficient amb l’intent de fugida, la Laura va decidir publicar una opinió negativa a Google sobre el Bar la Llar. “Lloc vergonyós per sopar. Vam estar 1 hora perquè ens portessin una simple aigua. El pitjor de tot és que el cambrer ens mirava amb males cares quan li preguntàvem pel menjar. Tracte decebedor. No es pot atendre així els clients és una gran manca de respecte. Espero que puguin millorar una mica i com a mínim demanar perdó per l’espera”, relatava en el missatge a les ressenyes del buscador d’internet.

“El cambrer va anar corrent dos carrers darrere vostre perquè marxàveu sense pagar”

El Francisco no s’ho va pensar dues vegades i va donar resposta a les queixes de la Laura. “És la primera vegada que opinen d’aquesta manera en més de 40 anys que portem”, lamentava, detallant que el grup havia estat avisat sobre el volum de feina que tenien aquell dia degut a la Festa Major: “estàvem desbordats”, reconeix. “El cambrer va anar corrent dos carrers darrere vostre perquè marxàveu sense pagar el sopar de 5 o 6 persones. Això sí que em sembla vergonyós i una manca de respecte”, sentenciava en la resposta.

Arran de la ressenya, usuaris i treballadors d’altres establiments han criticat la conducta del grup. Fins i tot, el propietari d’un altre local advertia que era una situació que es repetia. “No és la primera vegada que se’n va dels bars i restaurants sense pagar. Jo tinc un bar a Cerdanyola i va fer el mateix”, denunciava.