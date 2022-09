Las Gaunas, nova oportunitat del Sabadell per estrenar-se com a visitant

Tercera oportunitat. El Sabadell, després de caure a Castelló i Alcoi, vol trencar la dinàmica negativa com a visitant aquest dissabte (18 hores) a Les Gaunas davant una UD Logroñés que encara no ha sumat cap punt al seu estadi. Alguna ratxa es trencarà … o fins i tot les dues en cas d’acabar el duel en empat.

Gabri Garcia creu que els seus jugadors han après de les errades comeses als dos anteriors desplaçaments. “Està tot parlat i ara és qüestió de fer-ho. Hem de procurar que els primers 10 o 15 minuts no ens passin factura. A vegades no es tracta del resultat sinó de les sensacions inicials. Això és el que hem de millorar”. De totes maneres, el tècnic de Sallent és conscient de l’entitat d’un rival “construït per lluitar a la zona alta de la taula, amb futbolistes d’un nivell contrastat de mig camp endavant. Saben associar-se, són ràpids i tenen gol”.

El fet de no haver guanyat a casa pot crear una certa ansietat. “És normal perquè en el futbol hi ha una gran carrega emocional i també la responsabilitat de voler guanyar davant l’afició. Però, d’altra banda, es tracta de jugadors amb molta experiència que saben gestionar aquestes situacions. El que té molt de mèrit és haver sumat 7 punts a fora. No serà un partit d’especular perquè som dos equips valents que ens agradi tenir la pilota”.

Sense Àlex Sala, Joanet i Astals

L’expedició arlequinada va partir el divendres, a primera hora de la tarda, en direcció a La Rioja, amb un total de 22 futbolistes. A la baixa ja coneguda d’Àlex Sala per sanció, s’hi afegeixen David Astals, per una indisposició, i Joanet López.

En el cas de Joanet, Gabri va voler matisar que “no ha tornat lesionat, però només ha pogut entrenar en dues sessions i ara necessita una mica de descans” després de la seva participació en dos amistosos amb la selecció de Guinea Equatorial. “Penso que hi ha jugadors suficients per ocupar aquesta posició”. Athuman torna a la convocatòria.

Amb baixes

Després de fer el play-off sense èxit la passada temporada, l’UD Logroñés s’ha reforçat a consciència per tornar-ho a intentar, sobretot amb homes d’atac com Vinicius Tanque (ex At. Balears), Menudo o Pichín. Aquest últim serà baixa, igual que l’exarlequinat Xavi Boniquet, qui amb problemes musculars només ha pogut aportar 9 minuts fins ara. L’egarenc tenia esperances de poder enfrontar-se al seu exequip, però tot apunta que haurà d’esperar una setmana més.

Un altre problema pel tècnic Albert Aguilà, que comença a estar molt qüestionat, és a la porteria amb la lesió del veterà Jon Ander Serrantes, l’ex del Leganés entre altres. El seu lloc l’ocuparà Gonzalo. Per completa la convocatòria, Aguilà haurà de cridar a jugadors del filial. L’objectiu és trencar la nefasta ratxa a casa, on han perdut davant l’Athletic Club B (0-1) i la SD Logronñés en el derbi per un dolorós 1-3. Això s’ha compensat amb els 7 punts aconseguits com a visitants.

El partit estarà dirigit pel col·legiat aragonès Sergio Usón Rosel (38 anys), un clàssic de la Segona B i amb molts antecedents amb el Sabadell, l’últim el 2-2 de la temporada 2019/20 a Andorra (2-2).

Els tres signes

Serà el quart partit que jugui el Sabadell al nou Las Gaunas. Ja ha conegut els tres signes: va guanyar al Logroñés CF en la 05/06 (0-2, gols d’Orife i Cañadas); va empatar a zero en la 09/10 ja contra l’UD Logroñés i va perdre en l’última visita, a la Lliga Smartbank, la temporada 20/21 (1-0) amb un gol de Leo Ruiz en el minut 83.