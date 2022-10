Josep Colomé, un sabadellenc de 70 anys a l’Ironman de Hawaii

El triatló de Kona (Hawaii) està considerat el Campionat del Món de l’especialitat i una de les proves més dures del món. El sabadellenc Josep Colomé serà un dels protagonistes la setmana que ve amb la pecualiaritat de fer-ho amb 70 anys. Es convertirà en l’atleta més veterà de Catalunya i l’estat espanyol que participa en aquesta edició del 2022. “Em fa moltíssima il·lusió, això és un gran regal per a mi”, se sincera al Diari de Sabadell hores abans d’iniciar el seu viatge, acompanyat de la seva esposa Paquita, fins a l’aeroport internacional d’Hilo després de fer escales a Munic i Los Angeles.

Aquest repte majúscul li arriba amb 70 anys, però el més curiós és que el Josep no va començar a practicar el triatló fins als 40. “Havia jugat a futbol al Centre d’Esports, en categoria infantil i juvenil, en l’època de Jaurrieta, però es veu que no donava el nivell i em van convidar a marxar. A partir d’aquí, vaig tenir un lapsus esportiu fins que per qüestions de salut em van aconsellar sortir a córrer. Em semblava molt dur per les articulacions i vaig preferir provar el triatló i combinar-ho amb altres especialitats com la natació i la bicicleta”, explica amb naturalitat.

Mai s’ha mogut per un esperit competitiu per guanyar sinó que s’ho pren com una manera de viure. “Fins a l’any passat no havia pujat a cap podi, a mi m’agrada participar i gaudir amb els amics”. El 2021, en efecte, es va proclamar campió del món d’aquatló i va ser tercer a l’Europeu de triatló esprint i olímpic a València en la seva categoria. Aquest palmarès li va permetre inscriure el seu nom entre els deu finalistes de la Festa de l’Esport Sabadellenc.

Més de 50 maratons

Nova York, Chicago, Londres, Madrid, Berlin, Barcelona, València, Sevilla, Sant Sebastià… Són algunes de les mítiques maratons en què ha participat el Josep Colomé. Ja supera la xifra de cinquanta! “Sempre m’han agradat els recorreguts llargs, s’adapten millor a les meves característiques. A partir dels 50 anys em vaig proposar fer maratons. El meu secret? Ser més conservador que ambiciós. Jo no em plantejo superar un crono. Procuro entrenar de manera metòdica, cuidar l’alimentació i també he tingut la sort de no patir lesions. Mentre el cos aguanti…”. Pot presumir de no haver abandonat mai, amb una excepció justificada a Platja d’Aro: “Feia moltíssima calor i l’organització va esgotar l’aigua quan encara quedaven molts quilòmetres. Van abandonar 400 corredors”.

L’objectiu és acabar

Per poder arribar a Hawaii, va haver d’acabar primer de la seva categoria a l’Ironman de Vitòria. “Només hi havia una plaça i la veritat és que no ho esperava. Feia moltíssima calor, va ser molt dur. Per això dic que és un regal per a mi. Kona és la meca del triatló i ho vull gaudir. El meu objectiu és acabar el millor possible. No sé si ho faré en 13, 14 o 15 hores, això ja veurem, també depèn de les condicions meteorològiques com el vent que bufa fort allà”. Recordem que són 3.800 m de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i una marató (42,195 m).

La participació total superarà els cinc mil atletes, la qual cosa ha obligat a l’organització a fer la prova en dues jornades. El torn del Josep serà el dijous. Després de descansar, farà una mica de turisme per l’illa. Per cert, només la inscripció ja val mil euros. S’ho paga tot ell, no té patrocinadors ni espònsors. “Per una experiència així val la pena l’esforç”. Segur.

En la categoria M-50 també participarà el sabadellenc Bartolomé Lopera (Club Natació), un bomber que va ser protagonista en l’última edició de La Llanera quan va intentar salvar la vida d’un corredor.

L’antecedent de Miquel Blanchart

“Em desperto d’aquest somni amb un somriure a la cara. Ha estat tan reial que ho he gaudit com mai”. Aquesta va ser la reflexió del sabadellenc Miquel Blanchart després de la seva primera, i única, participació en l’Ironman de Hawaii, considerada la prova més dura del món.

Era l’octubre del 2015. Va acabar en una meritòria 17a posició absoluta -tot i patir una caiguda inicial- amb un temps de 8 hores, 45 minuts i 21 segons. El triatleta del Club Natació, ja retirat de la competició, és ara un bon mirall pel Josep Colomé per afrontar el repte. Ja li va donar uns bons consells abans de marxar.